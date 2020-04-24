Eli Lilly завершила I квартал с ростом объема продаж

За первые три месяца объем продаж увеличился на фоне роста спроса на рецептурные препараты.

Объем продаж американской фармкомпании Eli Lilly за отчетный период вырос на 15% и составил 5,86 млрд долл., пишет Fox Business. Аналитики прогнозировали 5,49 млрд долл.

Основными драйверами роста стали препараты «Трулисити», «Талс» и Emgality.

Как отметили в компании, рост объема продаж стал возможным за счет увеличения спроса на рецептурные препараты на фоне коронавируса.

Объем продаж в США увеличился на 15%, составив 3,33 млрд долл. За пределами страны показатель вырос также на 15% – до 2,53 млрд долл.

Чистая прибыль Eli Lilly в I квартале 2020 года составила 1,46 млрд долл. (1,60 долл. на акцию) против 4,24 млрд долл. (4,31 долл. на акцию) годом ранее. Скорректированная прибыль на акцию составила 1,75 долл. Аналитики прогнозировали 1,48 долл.

Eli Lilly отложила новые клинические исследования (КИ) и приостановила набор пациентов на уже проходящие КИ из-за пандемии COVID-19.

В начале апреля Eli Lilly объявила о начале клинических исследований препарата «Олумиант» (бирицитиниб) в качестве экспериментального средства для лечения COVID-19.

Бирицитиниб одобрен более чем в 65 странах мира для лечения среднетяжелого или тяжелого ревматоидного артрита в активной форме.

Илья Дугин

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