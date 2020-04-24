Johnson & Johnson заключила соглашение с Emergent BioSolutions

Американская компания Johnson & Johnson («Джонсон энд Джонсон») заключила соглашение с другой компанией из США – Emergent BioSolutions Inc («Эмерджент БайоСолюшнз Инк»), по условиям которого она будет использовать предприятия последней для производства более 1 млрд доз вакцины против коронавирусной инфекции, сообщает Reuters.

Johnson & Johnson намерена заключать глобальные партнерские отношения с другими компаниями, чтобы наращивать производство кандидатной вакцины еще до окончания клинических исследований, которые начнутся в сентябре 2020 года.

По условиям сделки, сумма которой составляет около 135 млн долл., Emergent будет производить субстанцию для вакцины и предоставит Johnson & Johnson производственные мощности для производства готового продукта.

Илья Дугин

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