Главу BARDA уволили за несогласие с политикой Трампа

Руководитель Управления перспективных биомедицинских исследований и разработок Министерства здравоохранения и социальных служб США (BARDA) выступал против финансирования исследований препаратов против COVID-19 с сомнительной эффективностью.

Спустя сутки после своего увольнения бывший руководитель BARDA Рик Брайт объяснил его причины, пишет Endpoints News.

Он заявил, что увольнение связано с его несогласием с действиями администрации Президента США Дональда Трампа в области борьбы с пандемией. В частности, он выступал против финансирования исследований лекарственных препаратов против коронавирусной инфекции, эффективность которых вызывает сомнения у экспертов.

В первую очередь, речь идет о противомалярийном препарате гидроксихлорохин, на который сделали ставку Президент США и его единомышленники. Эффективность препарата для лечения COVID-19 не доказана, а его применение иногда опасно для здоровья и жизни пациентов.

Как отметил Рик Брайт, Дональд Трамп не прислушивается к советам экспертов в области здравоохранения. Он также призывал не политизировать деятельность управления.

BARDA основано в 2006 году. Управление финансирует разработки вакцин и лекарственных препаратов.

В середине апреля BARDA выделило 483 млн долл. американской компании Moderna («Модерна») на проведение клинических исследований III фазы и расширение производства экспериментальной вакцины против COVID-19.

Адвокаты Рика Брайта Дебра Кац и Лайза Бэнкс уверены, что его увольнение есть не что иное, как месть со стороны администрации Президента США за занятую им позицию. Они намерены потребовать от Управления специального советника США временно отменить решение об увольнении и разрешить ему оставаться на посту руководителя BARDA на время расследования незаконного увольнения.

В ходе брифинга в Белом доме Дональд Трамп заявил, что он никогда не слышал о Рике Брайте и о его увольнении.

Рик Брайт начал работать в BARDA в 2010 году и в 2016-м возглавил управление.

Илья Дугин

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