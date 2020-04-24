Франция проигнорировала призыв об отмене ограничений на экспорт лекарств внутри ЕС

Ранее Еврокомиссия призвала все страны снять все ограничения на экспорт лекарственных препаратов внутри Евросоюза во избежание их дефицита на фоне коронавирусной инфекции, пишет Reuters.

Решение о расширении перечня было принято французскими властями за два дня до видеосаммита Евросоюза, на котором было принято решение об усилении финансовой солидарности для борьбы с пандемией и сохранении общего рынка, основой которого является свободное перемещение товаров.

Двадцать первого апреля Национальное агентство по безопасности лекарственных средств и изделий медицинского назначения Франции (ANSM) направило расширенный перечень фармдистрибьюторам.

Фармпроизводителей ограничения не касаются.

В расширенный перечень запрещенных к экспорту препаратов вошли антибиотики, обезболивающие средства, седативные препараты и миорелаксанты, а также препараты, исследуемые в качестве потенциальной терапии COVID-19, в т.ч. remdesivir, гидроксихлорохин, лопинавир и ритонавир. Помимо этого под запрет попал и инсулин.

Дефицита некоторых препаратов из перечня во Франции нет, но он ощущается в других странах Евросоюза. Например, миорелаксанты атракурия безилат и рокурония бромид, применяемые для подключения тяжелобольных пациентов с COVID-19 к аппаратам ИВЛ. Между тем в Нидерландах, Италии, Бельгии и ряде других стран Евросоюза врачи бьют тревогу.

По словам представителя Евросоюза, если переговоры с Францией не увенчаются успехом, к стране могут быть приняты меры судебного принуждения.

Франция – не единственная страна, ограничившая экспорт лекарств в условиях пандемии.

Ранее Еврокомиссия обращалась к правительствам Польши, Латвии, Румынии, Словакии, Венгрии и еще ряда стран Центральной и Восточной Европы с требованием снять барьеры на экспорт лекарств.

Некоторые страны, в т.ч. Польша и Словакия, сняли запрет на экспорт лекарств.

Франция вызвала недовольство партнеров по Евросоюзу еще в начале марта, когда ограничила экспорт средств индивидуальной защиты, в т.ч. медицинских масок.

Германия также сначала ограничила экспорт средств индивидуальной защиты, но сняла запрет под давлением Еврокомиссии.

Илья Дугин

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