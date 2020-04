AstraZeneca приступила к исследованиям противодиабетического препарата для лечения COVID-19 Франция проигнорировала призыв об отмене ограничений на экспорт лекарств внутри ЕС » Gilead оспорила выводы о провале исследования remdesivir при COVID-19 в Китае В результате утечки появилась информация о том, что противовирусный препарат remdesivir компании Gilead Sciences Inc не показал эффективности в лечении пациентов с тяжелым течением COVID-19. Клиническое исследование проводилось в Китае. В Gilead Sciences Inc («Гилеад Сайенсиз Инк.») заявили, что выводы неубедительны, поскольку исследование было прекращено досрочно, сообщает Reuters. Впервые о результатах исследования, которые случайно были раскрыты, сообщила газета The Financial Times. Это произошло через несколько дней после публикации отчета о быстром снижении температуры тела и улучшении респираторных симптомов у некоторых пациентов с COVID-19. Эти пациенты получали remdesivir в больнице при Чикагском университете в США. В проводимом в Китае клиническом исследовании (КИ) remdesivir вводили путем внутривенной инфузии. Препарат не улучшил состояния пациентов и не снизил присутствия патогенов в кровотоке. Об этом говорится в проекте документов ВОЗ, случайно получивших огласку. Подробностей в этих документах было мало. Из них можно было сделать вывод о том, что не все данные были проанализированы полностью, поэтому возможности их интерпретации были ограничены. Из скриншота проекта отчета ВОЗ, опубликованного на сайте STAT и вскоре удаленного оттуда, следует, что в китайском КИ участвовали 237 пациентов, из которых 158 получали remdesivir, а 79 – плацебо. Доля умерших составила 13,9% в группе пациентов, получавших remdesivir, по сравнению с 12,8% в контрольной группе. Исследование не было слишком масштабным, поэтому достоверность полученных в нем статистических данных недостаточна, указано в аналитической записке аналитика компании Mizuho Салима Сайеда. Отчет ВОЗ содержал ненадлежащие характеристики исследования, которое было прекращено досрочно из-за недобора участников. Следовательно, из него нельзя сделать статистически значимых выводов, заявили в Gilead. Результаты исследования неубедительны, хотя заметные в данных тенденции позволяют предположить потенциальную выгоду применения remdesivir, в частности, у пациентов, которые стали получать препарат в начале заболевания, говорится в заявлении компании. Сделанные утверждения не подкреплены фактами. В ВОЗ заявили, что проект отчета перед официальной публикацией проходит экспертную оценку. В конце апреля Gilead ожидают данные КИ remdesivir с участием 400 госпитализированных пациентов с тяжелым течением COVID-19. Отдельное КИ в Китае с участием пациентов с умеренно тяжелыми симптомами заболевания было приостановлено из-за нехватки лиц, соответствующих критериям включения. Брэд Лонкар, чья компания Loncar Investments организовала фонд поддержки разработки иммунотерапевтических препаратов для лечения рака, не готов делать выводы на основании последних данных КИ по remdesivir в Китае. Это перебор – делать оптимистичные выводы из анекдотических позитивных данных, о которых мы слышали. Я считаю, что будет слишком пессимистичным списать в утиль исследование на основании неполных данных, прокомментировал ситуацию Лонкар. Татьяна Кублицкая

