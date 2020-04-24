AstraZeneca приступила к исследованиям противодиабетического препарата для лечения COVID-19

Клиническое исследование (КИ) DARE-19 призвано оценить эффективность препарата для лечения коронавирусной инфекции у пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями и заболеваниями почек, сообщает Reuters.

«Форсига» – гипогликемический препарат, относящийся к ингибиторам натрийзависимого котранспортера глюкозы 2-го типа (SGLT2). Он применяется при сахарном диабете 2-го типа в монотерапии и в комбинации.

В КИ DARE-19, которое AstraZeneca («АстраЗенека») будет проводить совместно с Институтом сердца Сент-Люка, примут участие около 900 пациентов в США и Европе. О сроках публикации результатов исследования не сообщается.

Согласно результатам ряда исследований, у пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями выше риск развития осложнений COVID-19, в т.ч. сердечной недостаточности.

Ранее AstraZeneca объявила о начале клинических исследований своего противоопухолевого препарата Calquence (acalabrutinib) для лечения COVID-19. Препарат одобрен для лечения отдельных типов гемобластоза, а также для терапии взрослых пациентов с хроническим лимфолейкозом в США и ряде других стран.

В компании полагают, что препарат окажется эффективным для подавления избыточной иммунной реакции организма, развивающейся при тяжелой форме COVID-19.

Илья Дугин

Анастасия Теслина

pharmvestnik