Pfizer и Teva сообщили о возможном дефиците азитромицина

Азитромицин включен в экспериментальные схемы лечения COVID-19. Клинические исследования оценивают эффективность комбинации противомалярийного препарата гидроксихлорохина и антибиотика азитромицина. В связи с этим спрос на азитромицин значительно вырос. У производителей уже возникли сложности с удовлетворением этого спроса.

Крупнейшие фармпроизводители, такие как Teva («Тева») и Pfizer («Пфайзер»), принимают экстренные меры для продолжения поставок дженериков азитромицина, сообщает FiercePharma

Препарат включен в текущий перечень дефицитных лекарств FDA.

Teva заявила о том, что значительный рост спроса на азитромицин уже отразился на наличии препарата в некоторых лекарственных формах. В компании признают возможность неисполнения некоторых заказов на поставки препарата в течение неопределенного срока.

Teva удовлетворяет беспрецедентный спрос на препарат и планирует продолжить его производство максимальными темпами в максимально возможных объемах, говорится в заявлении компании. Задержки с исполнением заказов возможны, но компания постоянно пополняет запасы препарата и отгружает его каждый день, резюмируют в Teva.

Pfizer объявил о дефиците дженерикового азитромицина Zithromax. Компания постоянно и внимательно мониторирует запасы препарата на фоне возросшего спроса, заявил представитель Pfizer.

«Мы предпринимаем все усилия для увеличения заказов дополнительных материалов, увеличения объема и сокращения сроков производства, снижения сроков исполнения заказов, особенно в областях с наиболее высокой заболеваемостью», – заявили в Teva.

Татьяна Кублицкая

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