Запущена «горячая линия» «Фармпробега-2020»

Всероссийский фармпробег стартует в новом формате: с мероприятий на актуальные темы российского здравоохранения будет вестись онлайн-трансляция. За месяц до трансляции можно задать вопрос на «горячую линию», которая будет работать вплоть до завершения проекта.

Всероссийский фармпробег стартует в новом формате, в котором будут вестись онлайн-трансляции конференций, форумов, заседаний на актуальные темы российского здравоохранения. Ведущие специалисты отрасли – представители бизнеса, врачебного и научного сообществ, пациентских и других общественных организаций объединятся, чтобы обсудить самые острые и важные вопросы.

Безопасность в здравоохранении, контроль качества продукции, доступность терапии остронуждающимся пациентам, в том числе пациентам с высокозатратными заболеваниями; качество дженериковых препаратов, цифровая трансформация отрасли – эти и другие актуальные темы в области здравоохранения необходимо обсуждать в связке с пациентом. Именно поэтому за месяц до трансляции любой желающий сможет задать вопрос на «горячую линию», которая будет работать вплоть до завершения масштабного проекта.

Каждое обращение будет изучено, а эксперты в рамках трансляции дадут комментарии и помогут разобраться в ситуации.

Телефон «горячей линии»: +7-953-888-40-44.

Звонки принимаются ежедневно с 8.00 до 16.00 по московскому времени до 2 июня включительно. Вопросы в Viber или WhatsApp принимаются круглосуточно.

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