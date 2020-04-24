Эксперты предлагают обучать курьеров доставке лекарств

Фармацевтический рынок ожидает постановлений правительства, в которых будут прописаны правила дистанционной торговли лекарствами. Один из ключевых вопросов — займутся ли доставкой препаратов фармацевты или курьеры. Эксперты предлагают создать новую категорию специалистов фармрынка — курьеров, обученных доставлять лекарства. Обучением курьера готовы заняться логисты.

Для доставки лекарств достаточно обучить простого курьера, убежден генеральный директор ООО «Лекарственная экосистема pharmaspace» Герман Иноземцев. Такая сертификация займет от одного до трех дней — акцент важно сделать на правилах доставки рецептурных лекарств: курьер должен знать о требованиях, предъявляемых к оформлению рецептов, считает он.

Некоторые логисты уже сейчас заявили о своей готовности обучать курьеров для осуществления доставки, но не все. 3PL-оператор в чистом виде не станет первым звеном в части осуществления «последней мили», рассказал «ФВ» рассказал управляющий директор «NC Logistic» Гарольд Власов. Компания рассматривала варианты сотрудничества с агрегаторами, но не планирует конкурировать с крупными игроками, заявившимися на рынок, отметил он.

Руслан Мавлиханов

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