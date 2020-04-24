Москва столкнулась с дефицитом лабораторных пипеток для проведения тестирования на COVID-19

Москва сократила количество выполненных анализов на COVID-19 из-за нехватки самых простых лабораторных пипеток, которыми раскапывают пробы по анализаторам. Дефицит образовался из-за повышенного спроса на эту продукцию во всем мире.

Из-за дефицита пластиковых пипеток на прошедшей неделе число ежедневно проводимых тестирований на новый коронавирус в Москве снизилось на 5 тыс. Мэр Москвы Сергей Собянин заверил, что это временная ситуация, и пообещал нарастить объемы. Об этом сообщает «Медицинский вестник» со ссылкой на телеканал «Россия 24».

«Казалось бы, совершенно никчемные, маленькие, специфические пластиковые пипетки для того, чтобы раскапать пробы по анализаторам, но их достать сейчас не так просто, их нет в мире», — объяснил Собянин.

В конце марта в столице ежедневно выполняли не больше 3 тыс. тестов на COVID-19, но постепенно эту цифру удалось довести до 20 тыс. Однако на прошлой неделе система здравоохранения столкнулась с нехваткой расходных материалов. Несмотря на все сложности, и Россия, и Москва удерживают пальму первенства в сравнении с другими странами и столицами по охвату тестированием на коронавирусную инфекцию. С большим трудом, но все необходимое сейчас закупается за рубежом, и есть все основания утверждать, что объемы скрининга в столице будут расти, пообещал градоначальник.

Екатерина Погонцева

pharmvestnik