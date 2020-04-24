Наталья Мазина покинула минздрав Саратовской области

В правительстве Саратовской области сообщили об увольнении с поста министра здравоохранения Натальи Мазиной. Отмечается, что она освобождена от должности по собственной инициативе. Исполняющим обязанности главы регионального минздрава стал начальник Отдела сводного экономического анализа и медицинского страхования финансово-экономического управления ведомства Олег Костин.

Мазина займет должность главврача Саратовской областной клинической больницы.

Олег Костин в течение 18 лет возглавлял ГКБ №9 в Саратове, откуда уволился в октябре 2019 года после проверки деклараций и заработных плат главврачей медучреждений. В начале апреля 2020 года был назначен главным врачом саратовского Перинатального центра (бывший роддом №3).

Наталья Мазина руководила областным Минздравом с октября 2018 года. В январе 2020 года в отношении нее было возбуждено уголовное дело по подозрению в превышении должностных полномочий лицом, занимающим государственную должность субъекта РФ (ч. 2 ст. 285 УК) в связи с закупками некачественного оборудования на 53 млн рублей. По версии следствия, в 2018 году Минздрав области заключил три госконтракта на поставку 18 ультразвуковых аппаратов для медучреждений региона, при этом чиновники ведомства знали о некондиционности оборудования, но подписали контракт, «действуя из иной личной заинтересованности в интересах фирмы-поставщика».

Мазина отрицает свою причастность к нарушениям при закупках. Помимо нее, в деле фигурируют еще несколько сотрудников ведомства, которым вменяется ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). Представители компании ООО «СМС Технологии», выигравшей спорные тендеры, заявляли, что не согласны с утверждением о некачественном и контрафактном оборудовании.

В марте 2020 года суд отклонил ходатайство следствия об отстранении Натальи Мазиной от должности.

В пятницу, 24 апреля, также сменился министр здравоохранения Республики Коми. Временно исполняющим обязанности руководителя ведомства назначен Борис Александров. Экс-главврач Медсанчасти №38 ФМБА Виктория Филин проработала на посту министра всего две недели.