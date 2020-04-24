«Биокад» испытывает разработку от ревматоидного артрита на эффективность от Covid-19

Компания «Биокад» 22 апреля начала третью фазу клинических исследований эффективности и безопасности препарата левилимаб у пациентов с тяжелым течением COVID-19. Препарат параллельно испытывается как средство от ревматоидного артрита. Компания «Биокад» 22 апреля начала третью фазу клинических исследований эффективности и безопасности препарата левилимаб у пациентов с тяжелым течением COVID-19. Препарат параллельно испытывается как средство от ревматоидного артрита.

Левилимаб – моноклональное антитело против рецептора интерлейкина-6. «Биокад» в 2016 году начал КИ оригинального препарата у пациентов с ревматоидным артритом. В августе 2019 года началась третья фаза международных КИ, которая должна завершиться в 2024 году.

Параллельно «Биокад» начал испытывать левилимаб от коронавирусной инфекции. Исследования проходят на 250 пациентах и должны завершиться в конце 2022 года.

«Биокад» работает также над вакциной от новой коронавирусной инфекции. Первые испытания на животных должны пройти в конце апреля.

«Р-Фарм» тоже испытывает свой ингибитор интерлейкина-6 – олокизумаб. Права на разработку препарата «Р-Фарм» купил еще в 2013 году у бельгийской UCB. В конце марта 2020 года французская Sanofi совместно с американской Regeneron Pharmaceuticals начали в России клинические исследования своего препарата от ревматоидного артрита Кевзара (сарилумаб).

Также исследования противовирусного препарата фавипиравир 23 апреля 2020 года начало совместное предприятие «ХимРара» и Российского фонда прямых инвестиций – ООО «Кромис». КИ планируется завершить в конце 2020 года.