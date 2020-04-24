ИИ-система поддержки врачебных решений впервые получила регистрацию как медизделие

Система поддержки принятия врачебных решений Webiomed, разработанная резидентом «Сколково» – компанией «К-Лаб», в апреле 2020 года получила одобрение Росздравнадзора и вышла на рынок медизделий. Решение стало первым IT-продуктом с искусственным интеллектом, успешно прошедшим технические и клинические испытания и получившим регудостоверение. Продукт встраивается в медицинские информационные системы клиник и предназначен для управления рисками развития неинфекционных хронических заболеваний у прикрепленных пациентов. Система поддержки принятия врачебных решений Webiomed, разработанная резидентом «Сколково» – компанией «К-Лаб», в апреле 2020 года получила одобрение Росздравнадзора и вышла на рынок медизделий. Решение стало первым IT-продуктом с искусственным интеллектом, успешно прошедшим технические и клинические испытания и получившим регудостоверение. Продукт встраивается в медицинские информационные системы клиник и предназначен для управления рисками развития неинфекционных хронических заболеваний у прикрепленных пациентов.

Webiomed анализирует медицинские данные пациента, выявляет факторы риска и подозрения на заболевания, а также формирует на их основе прогнозы, содержащие комплексную оценку вероятности развития различных заболеваний и смерти пациента от них. В частности, речь идет о рисках развития атеросклероза и его осложнений, тромбоэмболических осложнений при нарушениях ритма сердца, остановки сердца у госпитализированных пациентов, степени тяжести внебольничной пневмонии и других. На основе прогнозов программа формирует рекомендации по определению тактики ведения пациента.

Кроме того, Webiomed использует модели для индивидуального прогноза вероятности развития сердечно-сосудистых заболеваний, а также смерти от ишемической болезни сердца и инсульта. Для построения первой модели используются признаки, используемые во Фрамингемской шкале, на выходе модель оценивает вероятность развития случаев сердечно-сосудистых заболеваний пациента в течение ближайших 10 лет, точность прогноза оценивается в 78%. Для построения модели по прогнозу летального исхода от ишемической болезни сердца и инсульта, помимо шкалы SCORE, используются клинические показатели – индекс массы тела, частота сердечных сокращений. На выходе оценивается вероятность наступления смертельного случая у пациента в течение ближайших 10 лет с точностью до 79%.

Пилотная апробация системы прошла в Ямало-Ненецком автономном округе, Кировской области и Карелии. За это время с ее помощью было проанализировано свыше 1 млн электронных медицинских карт, в том числе выполнялся ретроспективный анализ данных диспансеризации, проводились сравнительные исследования точности оценки рисков врачами и искусственным интеллектом, собиралась и анализировалась обратная связь от врачей, которые обращались за «вторым мнением» к Webiomed. Научную часть проекта курировал генеральный директор НМИЦ кардиологии Минздрава РФ Сергей Бойцов.

Стоимость продукта не раскрывается и будет определена, исходя из запросов со стороны потенциальных покупателей. «Мы проверяем бизнес-модель. Без наличия у нас регистрационного удостоверения мы не могли продавать доступ к системе, сейчас начнем предлагать ее заказчикам и определять наиболее комфортный уровень цены», – сообщил Vademecum директор по развитию Webiomed и совладелец «К-Лаб» Александр Гусев. – «Мы готовы предложить оплату за число подключений к сервису, есть определенный интерес к пакетному предложению, исходя из числа медицинских организаций, сразу на весь регион на длительный период: например, от одного месяца до года».

Компания «К-Лаб» входит в ГК «К-Скай», выступающую оператором проекта Webiomed. По данным СПАРК-Интерфакс, «К-Лаб» в равных долях принадлежит Роману Новицкому и Александру Гусеву. Выручка компании в 2018 году составила 11,3 млн рублей, чистая прибыль – 1,4 млн рублей.

Системы искусственного интеллекта в медицине стали новым трендом российской индустрии здравоохранения. В октябре 2018 года была зарегистрирована Ассоциация «НБМЗ», объединившая более 30 разработчиков и производителей медицинских систем, использующих искусственный интеллект.

Среди отечественных разработок – нейросеть, способная выявлять с помощью диагностических данных метастазы в организме конкретного пациента, или программа, анализирующая ошибки при оказании медицинской помощи.

Стартапы привлекают солидное финансирование – например, в мае 2019 года компания «Интеллоджик» отчиталась о получении 100 млн рублей на развитие использующей ИИ-решения системы Botkin.AI. Однако такие проекты пока не пользуются однозначной поддержкой врачей: только 23% из опрошенных в июле 2019 года отраслевых управленцев увидели перспективу в использовании ИИ в здравоохранении.

Фото: mosreg.ru

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