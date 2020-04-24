Швейцарские ученые полагают, что смогут перейти к вакцинации от COVID-19 уже в октябре

Группа экспертов, ученых и исследователей Бернского университета (Швейцария) надеется первой в мире создать вакцину против COVID-19. По их данным, население Швейцарии можно будет начать вакцинировать уже в октябре 2020 года.

«Шансы на успех у нас очень хорошие, — указал Мартин Бахман (Martin Bachmann), руководитель Института иммунологии Бернского университета в рамках веб-конференции с участием Ассоциации журналистов, аккредитованных при ООН в Женеве (ACANU). – Одной из особенностей Швейцарии как страны является ее прагматизм. И когда речь идет об ускорении процесса поиска (такой) вакцины (как эта), все заинтересованные организации и структуры здесь скорее склонны найти общепризнанный компромисс, проявляя готовность работать согласованно».

На вопрос, откуда и почему он уверен в таких оптимистичных сроках, М. Бахман ответил, что такое «ускорение частично объясняется внедрением новых методов производства, при которых на основе эквивалента всего лишь двухсот литров бактериального биофермента, необходимого для производства вакцины, можно поставить на рынок от 10 до 20 миллионов индивидуальных доз вакцины. Эта вакцина уникальна благодаря своей огромной степенью масштабируемости. На ее основе можно очень быстро производить миллиарды индивидуальных доз».

Вакцина-кандидат, разрабатываемая швейцарской командой, основана на использовании «вирусоподобных частиц», которые — в отличие от самого вируса — не являются инфекционными и обеспечивают организму хорошую иммунную реакцию. Прототип вакцины был разработан в феврале 2020 года. Он оказался эффективным в тестировании на лабораторных мышах, произведенный продукт успешно нейтрализовал вирус.

Национальный швейцарский надзорный орган (Swissmedic) подтвердил, что он уже оказывает поддержку проекту и проинформирован о состоянии научных исследований в этой области, но заявил, что «в нынешней исключительной ситуации мы можем реально рассчитывать на появление вакцины против нового коронавируса SARS-CoV-2 в лучшем случае через 8, а то и через 14 месяцев».