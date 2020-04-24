ФАС представила корректировки правил регулирования цен на ЖНВЛП

Федеральная антимонопольная служба подготовила изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 29 октября 2010 г. N 865, в котором обозначены правила регулирования цен на жизненно важные лекарства (ЖНВЛП). Документ опубликован на портале regulation.gov.ru. Обсуждение продлится до 10 мая 2020 года.

Внесение изменений требуется в связи с новой редакцией части 2 статьи 63 Закона № 61, предусматривающей, что предельная отпускная цена организаций оптовой и розничной торговли на лекарственные препараты, включенные в Перечень ЖНВЛП, не должна превышать сумму фактической отпускной цены, установленной производителем лекарственного препарата, не превышающей зарегистрированной или перерегистрированной предельной отпускной цены производителя (на дату реализации лекарственного препарата производителем), и размера оптовой надбавки и (или) размера розничной надбавки, не превышающих соответственно размера предельной оптовой надбавки и (или) размера предельной розничной надбавки, установленных в субъекте Российской Федерации, при этом указанная сумма не учитывает примененный размер налога на добавленную стоимость, то есть зависит от режимов налогообложения, применяемых организациями, участвующими в товаропроводящей цепи реализации лекарственного препарата. Ранее законодательством об обращении лекарственных средств порядок формирования отпускных цен на лекарственные препараты не был поставлен в зависимость от режима налогообложения, применяемого организацией.

Также вносятся изменения в части приведения их понятийного аппарата в соответствие с понятийным аппаратом Закона № 61 и Постановления № 865 в отношении использования понятий «производитель государства — члена Евразийского экономического союза» и «таможенная декларация».

Устанавливается порядок округления примененных организациями предельных размеров оптовых и розничных надбавок к фактическим отпускным ценам, установленным производителями лекарственных препаратов, на лекарственные препараты, включенные в Перечень ЖНВЛП, устраняющий правовую неопределенность в части возможности округления дробных частей копеек при формировании отпускных цен, в целях устранения возможности разночтения Правил при осуществлении регионального государственного контроля за применением цен на лекарственные препараты.

В Правила внесены изменения, предусматривающие особенности реализации лекарственных препаратов по договорам комиссии.

Проект постановления предусматривает выделение порядка установления органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации предельных размеров оптовых надбавок и предельных размеров розничных надбавок к фактическим отпускным ценам, установленным производителями лекарственных препаратов, на лекарственные препараты, включенные в Перечень ЖНВЛП, из текста Правил.

Вносимые изменения направлены на уточнение процедуры установления органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации предельных размеров оптовых надбавок и предельных размеров розничных надбавок к фактическим отпускным ценам, установленным производителями лекарственных препаратов, на лекарственные препараты, включенные в Перечень ЖНВЛП, в том числе установления обязательных сроков уведомления субъектов обращения лекарственных средств об изменении или установлении надбавок.

Указанные изменения направлены в том числе на уменьшение рисков предпринимательской деятельности, осуществляемой субъектами обращения лекарственных средств., в связи с возможностью предварительного планирования ценообразования.

Также изменения направлены на уточнение процедуры согласования ФАС России проектов решений органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации об установлении предельных размеров оптовых надбавок и предельных размеров розничных надбавок к фактическим отпускным ценам, установленным производителями лекарственных препаратов, на лекарственные препараты, включенные в Перечень ЖНВЛП, в том числе процедуры направления ФАС России уточняющих запросов.

gmpnews