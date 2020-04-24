В США зафиксирован «посредственный» уровень тестирования на коронавирус

В США ежедневно проводится более 150 тысяч тестов на коронавирусную инфекцию. Но страна значительно отстает по этому показателю от ряда других государств. Эксперты считают, что число тестов в США должно исчисляться не сотнями, а миллионами в день. Интернет-издание Vox попыталось разобраться, что не так в американской системе диагностики COVID-19. Представляем основные результаты этого анализа.

«Тестируйте миллионы. Тестируйте заблаговременно. Тестируйте снова и снова. Тестируйте до тех пор, пока вся эта чёртова пандемия не закончится», – таким призывом начинается материал Vox о ситуации с диагностикой COVID-19 в США. По мнению издания, если администрация Трампа всерьез намерена начать выход из карантина в ближайшее время и хочет избежать дальнейшего заражения населения, необходимо как можно раньше решить проблему недостаточного тестирования.

Число проводимых в США тестов уверенно растет. Например, если в период с 25 марта по 1 апреля в стране проводилось 110 тысяч тестов в день, то с 8 по 15 апреля – уже 151 тыс. тестов ежедневно. Но общий уровень тестирования отстает от других стран. По данным COVID Tracking Project [волонтерская организация, которая осуществляет сбор и визуализацию показателей тестирования и заражения COVID-19 в США] на 16 апреля, число проведенных тестов на 1 млн человек в Германии составил 20 тысяч, в Италии около 19 тысяч, в Канаде более 13 тысяч, в Южной Корее – 11 тысяч, а в США – чуть меньше 10 тысяч.

Сейчас среди экспертов нет единого мнения, сколько тестов должно проводиться в стране ежедневно. Представители Гарвардского института глобального здравоохранения считают идеальным показатель 500 000 тестов в день. Скотт Готтлиб, бывший комиссар FDA и соавтор доклада AEI, предположил, что каждый, кто обращается к врачу, мог бы проходить тест, а это также составит более 500 000 тестов в день. Нобелевский лауреат Пол Ромер считает, что в стране должно проводиться 22 миллиона тестов ежедневно. Но все эксперты сходятся в одном: сейчас показатель тестирования в стране далек от необходимого.

Обеспечение системы диагностики в масштабах всей страны сдерживается двумя факторами: дефицитом поставок тестов и слишком жесткими критериями тестирования, что ограничивает число проведенных тестов даже при имеющихся возможностях лабораторий.

«Система децентрализована, – говорит Джен Кейтс, директор по глобальной политике в области здравоохранения и ВИЧ Фонда семьи Кайзер. – И федеральное правительство ничего не делает для того, чтобы обеспечить координацию и помочь увеличить производство тестов. В итоге у нас такой дефицит тестирования, что мы только и делаем, что пытаемся наверстать упущенное»

Администрация Трампа и Конгресс могли бы сделать больше, чтобы исправить ситуацию: дополнительное федеральное финансирование помогло бы лабораториям поддерживать их потенциал, а менее жёсткие федеральные законы позволили бы врачам и больницам заказывать больше тестов для лучшего понимания масштаба пандемии.

Провал системы тестирования начался с того, что в американские лаборатории были отправлены неисправные тест-наборы. К счастью, эта проблема была устранена. Опасения по поводу точности тестов еще существуют, но это проблема каждой страны, и, теоретически, ее масштаб мог быть меньше, если бы в США тестировали значительно большее количество людей.

Тем не менее, тестирование происходит медленно. Лаборатории либо перегружены, потому что им не хватает персонала и расходных материалов, либо сидят без работы, потому что федеральные органы власти ограничивают число людей, проходящих тестирование.

Часть лабораторий сообщает, что у них нет достаточного количества тест-наборов, реактивов, средств индивидуальной защиты (СИЗ), персонала, оборудования и т,д, для выполнения определённых тестов.

«Любое звено в цепи поставок, любое ограничение в цепи поставок может внезапно создать препятствие, – говорит Луиза Серио, представитель Американской ассоциации клинических лабораторий (ACLA). – В реальности ни у одной лаборатории нет прогнозируемого систематического доступа ко всем необходимым расходным материалам, от реактивов до тест-наборов и СИЗ».

Лабораториям нужно больше финансовых средств как на расходные материалы, так и на зарплаты сотрудникам, поскольку их доходы сократились из-за резкого снижения спроса на другие виды медицинского тестирования во время пандемии.

В то же время портал politico.com сообщил, что некоторые коммерческие лаборатории «сейчас сидят с незадействованными возможностями для проведения тестов». ACLA буквально умоляла власти об ослаблении критериев тестирования и проведения диагностики большему числу американцев, а не только тем, кто оказался в зоне риска, был в контакте с инфицированными, вернулся из других стран и тд. «Члены нашей ассоциации в настоящее время устранили отставание в тестировании и имеют значительный потенциал, который не используется», – сказала президент ACLA Джули Хани Дэвиду Лиму в интервью для портала politico.com.

Лори Гаррет, лауреат Пулитцеровской премии, автор, которая освещала предыдущие эпидемические вспышки, отметила, что США нужна стратегия для тестирования как уязвимых групп населения (например, жителей домов престарелых), так и людей, которых органы власти хотят вернуть к их обычному распорядку (например, студенты). «Нам нужен здравый смысл, – сказала Гаррет. – А в данный момент всё это не более чем хаотичный спрос и предложение».

«Более 600 000 случаев заболевания и 26 000 смертей в результате этой эпидемиологической катастрофы — и Америка всё ещё не преодолела этот вызов», — завершает материал Vox.

gmpnews