Исследование на животных показало, что вакцина Sinovac от COVID-19 является защитной

Sinovac стала первой компанией, которая представила данные о животных, подтверждающие действие вакцины против COVID-19. И это менее чем через неделю после начала испытаний. Sinovac Biotech Ltd. использует для исследований фазы I/II вакцину PiCoVacc и планирует начать тестирование фазы III в этом году.

Пекинская компания представила данные о безопасности и эффективности грызунов и приматов в поддержку PiCoVacc в препринте, опубликованном в bioRxiv.

Что касается безопасности, Sinovac показала, что химически инактивированная вирусная вакцина не вызывает антителозависимого усиления (ADE– antibody-dependent enhancement) у макак-резус. Риск ADE – процесса, в результате которого антитела, вырабатываемые в ответ на вакцинацию или инфекцию, ухудшаются, а не защищаются от болезней, – является основной проблемой безопасности среди разработчиков вакцин.

Кроме того, PiCoVacc не вызывал изменений уровней воспалительных цитокинов или гистологических признаков патологических органов, включая сердце, почки, легкие, селезенку и мозг у приматов.

В отношении эффективности Sinovac показал, что мыши, крысы и макаки-резус, вакцинированные PiCoVacc, продуцировали титры нейтрализующих антител против SARS-CoV-2, сходные с титрами восстановленных пациентов с COVID-19.

Более явным признаком защиты является то, что у интратрахеально инфицированных макак, которые были иммунизированы три раза, уровень вирусной РНК в горле и анальных мазках и ткани легкого был ниже, чем у невакцинированных макак. Кроме того, вакцинированные макаки демонстрировали только небольшие гистологические признаки повреждения легких, тогда как у контрольных животных развивалась тяжелая интерстициальная пневмония.

Антитела от грызунов нейтрализовали изоляты COVID-19 от госпитализированных пациентов в Китае, Италии, Швейцарии, Великобритании и Испании, что позволяет предположить, что вакцина может быть эффективной против широкого спектра штаммов SARS-CoV-2.

Sinovac также планирует оценить, вводить ли PiCoVacc в комбинации с адъювантом CpG 1018 от Dynavax Technologies Corp. в клинику.

По данным Ресурсного центра COVID-19 BioCentury, в разработке находится не менее 70 вакцин COVID-19; 9 – в клинике.

gmpnews