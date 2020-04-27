Мирамистин вышел в лидеры аптечных продаж в I квартале 2020 года

Объем коммерческого рынка лекарств в I квартале 2020 года вырос на 25,3% до 399 млрд рублей. А самым продаваемым препаратом в этот период стал Мирамистин, прирост продаж которого в денежном выражении составил 77%. Такие результаты озвучили представители DSM Group 24 апреля на онлайн-конференции «2020, ¼ пути!».

Как следует из данных DSM Group, в I квартале 2020 почти с одинаковой динамикой на уровне 25% выросли продажи как лекарственных препаратов (320 млрд рублей), так и парафармацевтики (79 млрд рублей). При этом пик продаж пришелся на март. «В период с 9 по 22 марта более 50% покупателей делали закупки впрок на ограниченный ассортимент товаров длительного хранения», — отмечено в презентации компании. В этом месяце объем продаж лекарственных препаратов в денежном выражении вырос на 46%, в то время как в марте 2019 году эта категория товаров демонстрировала падение на уровне 5%.

Кроме лекарственных препаратов в марте существенно выросли продажи и других категорий товаров, в том числе репеллентных и инсектицидных средств (+71%), БАДов (50%), медицинских изделий (46%), медицинских приборов и инструментов (34%).

Основной вклад в рост рынка лекарств внесли препараты сердечно-сосудистой системы (4,2%), пищеварительного тракта (4,2%), препараты для респираторной системы (3,2%), препараты для нервной системы (2,5%), противомикробные препараты (2,3%). При этом в марте потребители покупали больше безрецептурных препаратов. Прирост по категории OTC в этот период составил 51%, а RX – 42%.

В топ-5 препаратов по объему продаж в денежном выражении в I квартале этого года вошли Мирамистин (доля рынка – 0,88%), Ксарелто (0,85%), Ингавирин (0,76%), Нурофен (0,75%) и Терафлю (0,71%).

По прогнозам DSM Group, в случае возникновения осенью второй волны коронавируса коммерческий рынок может показать по итогам года рост на уровне 14% до 1,46 трлн рублей (с учетом коммерческого рынка лекарств и парафармацевтики).

Топ-10 препаратов по итогам I квартала Доля, руб. Прирост, руб. Мирамистин 0,88% 77% Ксарелто 0,85% 39% Ингавирин 0,76% 13% Нурофен 0,75% 25% Терафлю 0,71% 42% Детралекс 0,66% 43% Арбидол 0,63% 120% Мексидол 0,60% 21% Кардиомагнил 0,57% 27% Пенталгин 0,57% 32%

Источник DSM Group

gmpnews