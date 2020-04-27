Зуботехнические лаборатории попросили о господдержке

Единственными заказчиками протезов, изготавливаемых лабораториями, являются стоматологические клиники. В настоящее время они не оказывают пациентам услуги по протезированию, из-за чего лаборатории несут убытки. Авторы письма подчеркивают, что падение спроса на их услуги в условиях ограничительных мер и отсутствие выручки приведут к закрытию либо банкротству многих профильных предприятий.
Те компании, которые смогут преодолеть кризис и останутся в легальном поле, поднимут цены на свои работы из-за отсутствия конкуренции, пояснила «Коммерсанту» гендиректор петербургской стоматологической клиники «Филмед» Элина Ануфриева.
При этом стоматологическая практика вошла в список наиболее пострадавших отраслей. Клиники могут рассчитывать на продление сроков уплаты налогов, предоставление отсрочки платежей по кредитным договорам, заключенным до 3 апреля 2020 года, а также на отсрочку по арендной плате до 1 октября.
Фото: avicenna-dent.cz