Минпромторг расширил список системообразующих предприятий фармацевтической и медицинской промышленности

В обновленный перечень вошло 21 предприятие фармацевтической промышленности, в прежней версии их было девять. Из группы «Протек» в новом списке остался только завод «Сотекс», зато в документ добавилась аптечная сеть – «Эркафарм» («Озерки», «Доктор Столетов»). Определил Минпромторг и аналогичный список для медицинской промышленности, куда вошли девять предприятий. В обновленный перечень вошло 21 предприятие фармацевтической промышленности, в прежней версии их было девять. Из группы «Протек» в новом списке остался только завод «Сотекс», зато в документ добавилась аптечная сеть – «Эркафарм» («Озерки», «Доктор Столетов»). Определил Минпромторг и аналогичный список для медицинской промышленности, куда вошли девять предприятий.

При отборе предприятий Минпромторг руководствуется критериями, индивидуальными для каждой отрасли. Для фармацевтической промышленности это размер выручки – не менее 1 млрд рублей – и численность предприятия – не менее 250 человек.

Пятнадцать компаний впервые появились среди системообразующих предприятий, четыре организации из предыдущей версии в обновленный список не вошли.

Среди не прошедших критерии оказались входящий в АФК «Cистема» «Биннофарм», принадлежащий Sun Pharma «Биосинтез», ПАО «Протек», НПО «Микроген».

Из группы «Протек» в перечень включен фармпроизводитель ЗАО «ФармФирма «Сотекс». Вместо «Биннофарма» в списке оказалось другое предприятие АФК «Система» – ФП «Оболенское», на базе которого в 2019 году произошло объединение с «Биннофармом» в холдинг Alium. Новичками стали «Биокад», «Генериум», «Фармасинтез» Викрама Пунии, производитель инсулинов «Герофарм», «Нанолек», производитель субстанций «Активный компонент», НАО «Северная звезда», петербургские заводы «Вертекс» и «Гротекс» (Solopharm), «НТФФ «Полисан», «Канонфарма продакшн», ФГУП «Московский эндокринный завод», ФГУП «Санкт-Петербургский НИИ вакцин и сывороток и предприятие по производству бактерийных препаратов» ФМБА, а также «Эркафарм».

Остались в списке «Фармстандарт», «Р-Фарм», курганский «Синтез» и две аптечные сети – «Аптечная сеть 36,6» и «Нео-Фарм».

Также опубликован список системообразующих предприятий медицинской промышленности. Критерии для включения в перечень здесь менее строгие: выручка должна быть не менее 500 млн рублей, а численность – составлять не менее 100 человек. Ранее все эти предприятия в перечне отсутствовали. Это производители рентгенодиагностического оборудования АО «МТЛ», АО «Рентгенпром» группы «Амико», ООО «С.П. Гелпик», петербургская НИПК «Электрон», производитель глюкометров ООО «Компания Элта», выпускающая перевязочные материалы «ХБК «Навтекс», производитель реанимационного оборудования ООО Фирма «Тритон-Электроникс», производитель приборов и наборов реагентов для ПЦР-исследований ООО «НПФ ДНК-Технология», предприятие по выпуску протезно-ортопедических и медицинских изделий для травматологии и ортопедии ФГУП «ЦИТО».

Перечень системообразующих предприятий изначально был составлен в кризисном 2008 году. Потом он был обновлен в 2015 году, тогда в нем осталось около 200 компаний. В марте 2020 года правительство решило расширить этот перечень до 646 компаний. Туда попали, например, «Макдоналдс», «Бургер Рус», а также ООО «Ф.О.Н.» (букмекерская компания «Фонбет»). Тогда власти решили, что Минэкономразвития разработает четкие критерии для включения компаний в список, а утверждать перечень предприятий будут профильные министерства, постоянно его обновляя исходя из утвержденных критериев.