Минпромторг отверг обвинения в нестерильности масок

Минпромторг рассказал о процессе стерилизации масок, произведенных учреждениями ФСИН. Ранее частная компания, специализирующаяся на радиационной стерилизации медизделий, усомнилась в их микробиологической чистоте.

23 апреля компания «Акцентр» распространила пресс-релиз о государственной регуляции рынка средств индивидуальной защиты. Обязательное требование по стерилизации медицинских масок не соблюдается, сказано в нем.

Представители компании утверждают, что это касается всех изделий, произведенных в учреждениях ФСИН, а также мелкими региональными компаниями. Они оценили, что эти производители занимают 70% рынка медицинских масок. В ее пресс-релизе сказано, что применение этих медизделий может повлечь обратный эффект — увеличивать смертность среди больных с диагностированным COVID-19, в том числе среди медицинского персонала.

В Минпромторге все обвинения опровергли. Все маски, выпущенные по заказу единого оператора «Дельрус», проходят радиационную стерилизацию, ответили в пресс-службе ведомства.

Из пресс-релиза «Акцентра»: «В рамках госзаказа осуществляется наращивание производственных мощностей медицинских масок. По стандарту они должны соответствовать нормам по микробиологической чистоте — не более 30 КОЕ/г, — пишут представители «Акцентра». — По нашим данным, микробиологическая чистота медицинской марли российского производства составляет 100—160 КОЕ/г. Таким образом, готовое изделие из этой марли, даже произведенное в контролируемых условиях, гарантированно будет иметь обсемененность свыше 200 КОЕ/г. При этом на немедицинском производстве уровень обсемененности конечного продукта может составлять 1000 и более КОЕ/г, что в десятки раз превышает нормативный уровень».

С 27 марта по 24 апреля в учреждениях ФСИН было произведено 14,4 млн марлевых масок, сообщили «ФВ» в Минпромторге России. За один день (22 апреля) из 8,5 млн масок всех видов, произведенных по госзаказу, предприятия ФСИН выпустили почти 1,5 млн изделий.

В соответствии с техусловиями медицинские марлевые маски ООО «Дельрус» подлежат радиационной стерилизации по ГОСТ ISO 11137-1, отметили в ведомстве. «Компанией при поддержке Минпромторга России заключен контакт с АО «Стерион» (дочернее предприятие ГК «Росатом») с целью обеспечения радиационной стерилизации произведенных предприятиями ФСИН масок, — рассказали в пресс-службе Минпромторга. — «Стерион» имеет все необходимые сертификаты и лицензии, а также соответствует всем требованиям, предъявляемым к стерилизации медицинских изделий».

«Стерион» перед заключением контракта провела обработку тестовых коробок масок. «По результатам было установлено, что необходимая и достаточная поглощенная доза для стерилизации составляет максимум 25 кГр. Поглощенная доза контролируется при помощи аттестованной методики и с использованием проверенных средств измерений», — заключили в Минпромторге.

Ольга Коберник

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