E-commerce просит смягчить правила выдачи разрешений на онлайн-торговлю лекарствами

Национальная ассоциация дистанционной торговли (НАДТ) попросила вице-премьера Татьяну Голикову смягчить правила выдачи разрешений на дистанционную торговлю лекарствами. Об этом со ссылкой на письмо организации сообщил «Коммерсант».

Современная версия документа предполагает ряд ограничений, в том числе: наличие фармлицензии не менее одного года и наличие у лицензиата не менее 10 аптечных точек.

Требования, изложенные в положении, фактически не позволяют интернет-компаниям заниматься онлайн-торговлей лекарствами, рассказал «Коммерсанту» президент НАДТ Александр Иванов. Положение о наличии у организации фармлицензии не менее одного года ограничивает конкуренцию, уверены в компании.

Положение о наличии у лицензиата не менее десяти аптек также создает барьер для малого бизнеса, считает Иванов. Следование правилам надлежащий практики хранения и перевозки лекарств позволит соблюсти установленные нормы безопасности без ограничений по количеству аптек, отмечается в обращении.

Согласно постановлению онлайн-продажа лекарств возможна только через сайт. В НАДТ считают, что организовать ее можно и через агрегаторы и маркетплейсы.

Смягчение постановления в НАДТ аргументируют необходимостью максимальной доступности лекарств в условиях самоизоляции и распространения COVID-19.

Руслан Мавлиханов

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