Китай смягчил требования к экспортерам товаров медицинского назначения

Раньше китайские компании получали лицензию на экспорт продукции, в т.ч. тест-систем на коронавирус, медицинских масок, средств индивидуальной защиты, инфракрасных термометров и аппаратов ИВЛ только в том случае, если они имели лицензию на продажу этих продуктов на внутреннем рынке, пишет South China Morning Post.

Теперь Министерство торговли КНР, Главное таможенное управление и Государственное управление по рыночному регулированию Китая требование о наличии внутренней лицензии сняли.

У ряда стран-импортеров медизделий имелись претензии по качеству продукции, особенно систем диагностики COVID-19, в связи с чем в Министерстве торговли приняли решение давать разрешение на экспорт, когда компании-экспортеры докажут, что их продукция соответствует принятым в КНР стандартам качества.

По мнению экспертов, принятые 31 марта 2020 года требования к экспортерам о наличии лицензии на торговлю на территории КНР слишком жесткие. Многие компании жалуются, что получить такую лицензию очень сложно и занимает много времени. В свою очередь, это не дает им возможности продавать свою продукцию за рубеж.

По словам высокопоставленного сотрудника Министерства торговли КНР, по состоянию на 24 апреля Китай экспортировал 1,06 млрд медицинских масок по сравнению с 224 млн на 31 марта.

Он также отметил, что Китай всегда ответственно подходит к качеству экспортной продукции.

Илья Дугин

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