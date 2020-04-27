Правительство расширило перечень лекарств для больных тяжелыми заболеваниями

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал 26 апреля распоряжение №1142-р, которым расширен перечень лекарственных препаратов, предназначенных для пациентов с апластической анемией неуточненной, а также с наследственным дефицитом факторов II (фибриногена), VII (лабильного), X (Стюарта — Прауэра). Об этом сообщается на сайте Правительства РФ.

Так, пациентов с апластической анемией неуточненной будут обеспечивать циклоспорином, а пациенты с наследственным дефицитом факторов II (фибриногена), VII (лабильного), X (Стюарта — Прауэра) будут получать эптаког альфа (активированный).

На закупку таких препаратов уже предусмотрено в федеральном бюджете дополнительно 2 млрд руб. Об этом Мишустин сказал сегодня на заседании президиума Координационного совета по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на территории России.

Премьер-министр поручил Минздраву и Росздравнадзору обеспечить постоянный мониторинг организации медицинской помощи людям, страдающим хроническими тяжелыми заболеваниями, которым необходимы обследования и постоянное лечение.

Елена Сидорова

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