В перечень системообразующих предприятий включили 21 фармацевтическую компанию

Правительственная комиссия по повышению устойчивости развития российской экономики на заседании 24 апреля утвердила новый перечень системообразующих предприятий, в который добавили еще 274 организации. Всего в список включили 21 компанию фармацевтической промышленности.

В новый перечень системообразующих предприятий, который есть в распоряжении «ФВ», вошли:

АО «Фармстандарт»

ЗАО «БИОКАД»

АО «Фармасинтез»

НАО «Северная звезда»

ЗАО «ФармФирма «Сотекс»

ООО «ГЕРОФАРМ»

АО «ФП «Оболенское»

ОАО «Синтез»

АО «ВЕРТЕКС»

ЗАО «Канонфарма продакшн»

АО «ГЕНЕРИУМ»

ООО «НТФФ «ПОЛИСАН»

ООО «Гротекс»

АО «Р-Фарм»

ФГУП «Московский эндокринный завод»

ЗАО «ЭРКАФАРМ»

ПАО «АПТЕЧНАЯ СЕТЬ 36,6»

ООО «НЕО-ФАРМ»

ООО «Нанолек»

АО «Активный компонент»

ФГУП «Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт вакцин и сывороток и предприятие по производству бактерийных препаратов» Федерального медико-биологического агентства.

В прошлый раз обновленный перечень системообразующих предприятий утверждали 2 апреля. Тогда в него также были включены АО «Биннофарм», ОАО «Биосинтез», ФГУП «НПО Микроген» и сеть медицинских клиник АО «Группа компаний «Медси», однако в новый список они не вошли.

В настоящий момент перечень системообразующих организаций в сфере ведения Минпромторга включает в себя 519 организаций по 25 отраслям промышленности, уточнили в пресс-службе ведомства.

Маргарита Грошева

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