В перечень системообразующих предприятий включили 21 фармацевтическую компанию

Правительственная комиссия утвердила новый перечень системообразующих предприятий. Теперь он включает 519 организаций, в том числе 21 фармацевтическую компанию.
Правительственная комиссия по повышению устойчивости развития российской экономики на заседании 24 апреля утвердила новый перечень системообразующих предприятий, в который добавили еще 274 организации. Всего в список включили 21 компанию фармацевтической промышленности.
В новый перечень системообразующих предприятий, который есть в распоряжении «ФВ», вошли:
- АО «Фармстандарт»
- ЗАО «БИОКАД»
- АО «Фармасинтез»
- НАО «Северная звезда»
- ЗАО «ФармФирма «Сотекс»
- ООО «ГЕРОФАРМ»
- АО «ФП «Оболенское»
- ОАО «Синтез»
- АО «ВЕРТЕКС»
- ЗАО «Канонфарма продакшн»
- АО «ГЕНЕРИУМ»
- ООО «НТФФ «ПОЛИСАН»
- ООО «Гротекс»
- АО «Р-Фарм»
- ФГУП «Московский эндокринный завод»
- ЗАО «ЭРКАФАРМ»
- ПАО «АПТЕЧНАЯ СЕТЬ 36,6»
- ООО «НЕО-ФАРМ»
- ООО «Нанолек»
- АО «Активный компонент»
- ФГУП «Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт вакцин и сывороток и предприятие по производству бактерийных препаратов» Федерального медико-биологического агентства.
В прошлый раз обновленный перечень системообразующих предприятий утверждали 2 апреля. Тогда в него также были включены АО «Биннофарм», ОАО «Биосинтез», ФГУП «НПО Микроген» и сеть медицинских клиник АО «Группа компаний «Медси», однако в новый список они не вошли.
В настоящий момент перечень системообразующих организаций в сфере ведения Минпромторга включает в себя 519 организаций по 25 отраслям промышленности, уточнили в пресс-службе ведомства.
Маргарита Грошева
pharmvestnik