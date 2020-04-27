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В перечень системообразующих предприятий включили 21 фармацевтическую компанию

Правительственная комиссия утвердила новый перечень системообразующих предприятий. Теперь он включает 519 организаций, в том числе 21 фармацевтическую компанию.

Правительственная комиссия по повышению устойчивости развития российской экономики на заседании 24 апреля утвердила новый перечень системообразующих предприятий, в который добавили еще 274 организации. Всего в список включили 21 компанию фармацевтической промышленности.

В новый перечень системообразующих предприятий, который есть в распоряжении «ФВ», вошли:

  • АО «Фармстандарт»
  • ЗАО «БИОКАД»
  • АО «Фармасинтез»
  • НАО «Северная звезда»
  • ЗАО «ФармФирма «Сотекс»
  • ООО «ГЕРОФАРМ»
  • АО «ФП «Оболенское»
  • ОАО «Синтез»
  • АО «ВЕРТЕКС»
  • ЗАО «Канонфарма продакшн»
  • АО «ГЕНЕРИУМ»
  • ООО «НТФФ «ПОЛИСАН»
  • ООО «Гротекс»
  • АО «Р-Фарм»
  • ФГУП «Московский эндокринный завод»
  • ЗАО «ЭРКАФАРМ»
  • ПАО «АПТЕЧНАЯ СЕТЬ 36,6»
  • ООО «НЕО-ФАРМ»
  • ООО «Нанолек»
  • АО «Активный компонент»
  • ФГУП «Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт вакцин и сывороток и предприятие по производству бактерийных препаратов» Федерального медико-биологического агентства.

В прошлый раз обновленный перечень системообразующих предприятий утверждали 2 апреля. Тогда в него также были включены АО «Биннофарм», ОАО «Биосинтез», ФГУП «НПО Микроген» и сеть медицинских клиник АО «Группа компаний «Медси», однако в новый список они не вошли.

В настоящий момент перечень системообразующих организаций в сфере ведения Минпромторга включает в себя 519 организаций по 25 отраслям промышленности, уточнили в пресс-службе ведомства.

Маргарита Грошева
pharmvestnik

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Апрель 27, 2020 | Просмотров: 145