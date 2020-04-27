Правительство хочет централизованно закупать лекарства для борьбы с Covid-19

Минздрав, Минпромторг и Минфин должны представить в правительство согласованные предложения по организации централизованной закупки лекарств, необходимых для лечения пациентов с Covid-19.

Премьер-министр Михаил Мишустин провел 24 апреля очередное заседание президиума Координационного совета по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на территории России. Как сообщается на сайте Правительства, по итогам заседания дан ряд поручений.

В частности, Минздраву, Минпромторгу и Минфину поручено до 30 апреля представить в правительство согласованные предложения по организации централизованной закупки лекарственных препаратов, необходимых для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией.

Минздраву, Минэкономразвития, ФМБА и Роспотребнадзору поручено до 27 апреля представить решения по снижению количества проверочных мероприятий и сокращению сроков сертифицирования в России зарубежных аппаратов искусственной вентиляции легких.

Кроме того, даны поручения об организации стимулирующих выплат студентам 4 и 5 курсов российских медицинских вузов, принимающим участие в работе по оказанию помощи лицам с Covid-19 с легкой формой течения заболевания. Минздраву и Роспотребнадзору поручено подготовить предложения по единым критериям госпитализации лиц с Covid-19 в зависимости от тяжести течения заболевания.

Елена Сидорова

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