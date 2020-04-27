Полный перечень диагностических тестов для выявления коронавируса в России на 27 апреля

Для выявления антител к новому коронавирусу Росздравнадзор одобрил один экспресс-тест и одну тест-систему. Для определения вируса SARS-CoV-2 одобрены 15 диагностических тестов. Большинство тест-систем выявляют вирус методом полимеразной цепной реакции, или ПЦР. Три тест-системы используют метод изотермической амплификации.
24 апреля Росздравнадзор одобрил первый экспресс-тест для выявления антител. В отличие от тест-системы ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор», он определяет ранние и поздние антитела, IgM и IgG соответственно.
Тест-система ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» выявляет IgG – поздние антитела. Они сменяют ранние антитела IgM при первичном иммунном ответе на вторжение неизвестного организму антигена. IgG играют главную роль в формировании иммунитета после перенесенных инфекций.
Для выявления вируса используют метод полимеразной цепной реакции, или ПЦР, и метод изотермической амплификации. Основным биологическим материалом для исследования является отделяемое из носоглотки и ротоглотки. Образцы направляют в референс-центр или лабораторию, где проводится тестирование. При использовании ПЦР длительность исследования занимает несколько часов. Диагностика методом изотермической амплификации требует меньших затрат времени.
Таблица. Диагностические тесты для выявления нового коронавируса (SARS-CoV-2), которые получили одобрение Росздравнадзора
|Владелец РУ
|РУ
|Дата
|Метод диагностики
|Возбудитель
|1
|ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора
|2020/9677
|11 февраля 2020
|ПЦР
|SARS-CoV-2
|2
|ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора
|2020/9700
|14 февраля 2020
|ПЦР
|SARS-CoV-2
|3
|ФГБУ «ЦСП» Минздрава России
|2020/9765
|6 марта 2020
|ПЦР
|SARS-CoV-2
|4
|ООО «СМАРТЛАЙФКЕА»
|2020/9845
|20 марта 2020
|Изотермическая амплификация
|SARS-CoV-2
|5
|ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора
|2014/1987
|25 марта 2020
|ПЦР
|MERS-Cov + SARS-Cov родственные вирусы1
|6
|АО «Вектор-Бест»
|2020/9896
|27 марта 2020
|ПЦР
|SARS-CoV-2
|7
|ООО НПФ «Литех»
|2020/9904
|27 марта 2020
|ПЦР
|SARS-CoV-2
|8
|ООО «ДНК-Технология ТС»
|2020/9948
|1 апреля 2020
|ПЦР
|SARS и SARS-CoV родственные вирусы1
|9
|АО «Генериум»
|2020/9957
|2 апреля 2020
|Изотермическая амплификация
|SARS-CoV-2
|10
|ФГБУ «48 ЦНИИ» Минобороны России
|2020/9969
|3 апреля 2020
|ПЦР
|SARS-CoV-2
|11
|ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор»
|2020/10017
|10 апреля
|ИФА, IgG
|SARS-CoV-2
|12
|ООО «МедипалТех»
|2020/10032
|14 апреля 2020
|ПЦР
|SARS-CoV-2
|13
|ООО «Система-БиоТех»
|2020/10064
|16 апреля 2020
|ПЦР
|SARS-CoV-2
|14
|ООО «ЭВОТЭК-МИРАЙ ГЕНОМИКС»
|2020/10088
|17 апреля 2020
|Изотермическая амплификация
|SARS-CoV-2
|15
|ФГБУ «ЦСП» Минздрава России
|2020/10118
|21 апреля 2020
|ПЦР
|SARS-CoV-2
|16
|ООО «АВИВИР»
|2020/10152
|23 апреля 2020
|ПЦР
|SARS-CoV-2
|17
|ООО «БИОТЭК»
|2020/10177
|23 апреля 2020
|Экпресс-тест, IgG/IgM
|SARS-CoV-2
1 РНК-коронавирусы: MERS-CoV (вызывает Ближневосточный респираторный синдром), SARS-CoV (вызывает Тяжелый острый респираторный синдром), SARS-CoV-2 (вызывает COVID-19)
Елена Воронина
Анастасия Теслина
pharmvestnik