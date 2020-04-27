Компания Pluristem получила 50 миллионов евро на экспериментальную терапию COVID-19

Израильская биотехнологическая компания Pluristem Therapeutics Inc. («Плуристем Терапьютикс Инк.»), специализирующаяся на разработке препаратов регенеративной клеточной терапии, объявила о том, что Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) одобрил выделение ей 50 млн евро на проведение III фазы клинических исследований в области лечения осложнений при COVID-19, сообщает NASDAQ.

Полученные средства будут направлены на развитие новаторской платформы регенеративной клеточной терапии с акцентом на клиническую разработку препаратов для плацентарного лечения связанных с COVID-19 осложнений в Европе, а также продвижение их препаратов на рынок.

Финансирование будет осуществляться тремя траншами. Сумма первого транша составит 20 млн евро. Подписание соглашения о финансировании запланировано на 30 апреля 2020 года. Ранее Pluristem открыла подразделение в Германии.

Как отметил исполнительный директор и президент Pluristem Яки Янай, финансирование со стороны ЕИБ значительно ускорить клиническую разработку препаратов-кандидатов на основе плацентарных клеток. Компания установила партнерские отношения с Берлинским медицинским университетом Шарите, Центром регенеративной медицины Берлинского института исследования здоровья (BIH) и Берлинским центром передовой терапии (BeCAT).

Как сообщают представители компании Pluristem, клеточная терапия PLX (Placental eXpanded) оказывает иммуномодулирующий эффект, что может помогать при цитокиновом шторме, а также разрушении тканей в связи с острым респираторным дистресс-синдромом (ОРДС). Эти проявления связаны с тяжелым течением инфекции SARS-CoV-2.

Сейчас этот препарат используется в Израиле по программе «сочувственного» применения у пациентов с тяжелой формой COVID-19. Все шесть пациентов с острой дыхательной недостаточностью, получавших эту терапию, выжили, пишет BioSpace.

Спустя неделю четверо продемонстрировали клиническое улучшение. Сочувственное применение терапии при COVID-19 стартовало также в США. Как отмечается, пациенты получают препарат в дополнение к стандарту лечения коронавирусной инфекции.

В США, Европе и Израиле проходят клинические исследования III фазы клеточного препарата PLX по другим показаниям — критическая ишемия нижних конечностей и восстановление мускулатуры после перелома бедра. Эффективность планируется оценить также при острой лучевой болезни, наследственной моторно-сенсорной невропатии и реакциях «трансплантат против хозяина». Компания уже работает с FDA и EMA для запуска международного испытания терапии при COVID-19.

Илья Дугин

Анастасия Теслина

pharmvestnik