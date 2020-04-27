Большая фарма вернется к слияниям/поглощениям после кризиса

Наличие значительных финансовых средств на счетах и угроза патентных обвалов обусловит активность на рынке слияний/поглощений, пишет американское финансовое издание Barron’s.

По мнению аналитика RBC Capital Markets Рэндалла Станики, у компаний возникнет острая необходимость пополнить свои продуктовые портфели, поэтому тема слияний/поглощений станет одной из главных после пандемии.

Он полагает, что наиболее активными покупателями станут компании Merck & Co («Мерк энд Ко», за пределами США и Канады – MSD»), Pfizer («Пфайзер»), AbbVie («ЭббВи») и Johnson & Johnson («Джонсон энд Джонсон»).

Несмотря на то, что пандемия окажет негативное влияние на выручку компаний, у них останется достаточно средств. Так, по прогнозам, только Merck и Pfizer в ближайшие пять лет совместно заработают 100 млрд долл.

По мнению Рэндалла Станики, острая необходимость пополнения продуктового портфеля за счет поглощений стоит перед компанией AbbVie, поскольку в 2023 году на американском рынке появятся биосимиляры ее блокбастера «Хумира».

Схожая ситуация сложилась у Pfizer и Merck. Их блокбастеры теряют патентную защиту в США в 2026 и 2028 году соответственно.

Илья Дугин

pharmvestnik