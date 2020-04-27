Большая фарма вернется к слияниям/поглощениям после кризиса

Компании Большой фармы свернут программы по выкупу акций по окончании пандемии COVID-19 и повысят активность на рынке слияний/поглощений.
Наличие значительных финансовых средств на счетах и угроза патентных обвалов обусловит активность на рынке слияний/поглощений, пишет американское финансовое издание Barron’s.
По мнению аналитика RBC Capital Markets Рэндалла Станики, у компаний возникнет острая необходимость пополнить свои продуктовые портфели, поэтому тема слияний/поглощений станет одной из главных после пандемии.
Он полагает, что наиболее активными покупателями станут компании Merck & Co («Мерк энд Ко», за пределами США и Канады – MSD»), Pfizer («Пфайзер»), AbbVie («ЭббВи») и Johnson & Johnson («Джонсон энд Джонсон»).
Несмотря на то, что пандемия окажет негативное влияние на выручку компаний, у них останется достаточно средств. Так, по прогнозам, только Merck и Pfizer в ближайшие пять лет совместно заработают 100 млрд долл.
По мнению Рэндалла Станики, острая необходимость пополнения продуктового портфеля за счет поглощений стоит перед компанией AbbVie, поскольку в 2023 году на американском рынке появятся биосимиляры ее блокбастера «Хумира».
Схожая ситуация сложилась у Pfizer и Merck. Их блокбастеры теряют патентную защиту в США в 2026 и 2028 году соответственно.
Илья Дугин
pharmvestnik