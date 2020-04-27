Аптечная сеть «Ригла» предоставила скидки участникам акции «Мы вместе»

С 20 апреля для волонтеров — участников акции оформлено 10 тыс. карт лояльности со специальной настройкой, позволяющей получить прямую скидку при покупке товаров для своих подопечных. Скидка 3% действует во всех аптеках «Ригла», «Будь здоров!» и «Живика», она суммируется со скидкой по социальной карте.

«Мы всегда занимали активную позицию в вопросах благотворительности: активно участвуем в работе благотворительного фонда «Протек», сотрудничаем с Фондом помощи хосписам «Вера», — отметил генеральный директор аптечной сети «Ригла» Александр Филиппов. — Понимая важность миссии специалистов медицинской сферы, фармацевтических компаний, аптек в период пандемии, с большим энтузиазмом присоединились к числу партнеров акции «Мы вместе». Сегодня представители старшего поколения, люди, в силу своего здоровья не имеющие возможности выйти из дома, чтобы купить самое необходимое, как никогда нуждаются в нашей помощи и поддержке».

«Мы рады, что к нашей акции присоединилась одна из ведущих аптечных сетей страны, — сказал заместитель руководителя Исполкома ОНФ Дмитрий Поликанов. — Важно, что это сделает лекарства для пожилых людей доступнее — у многих из них доходы и так весьма невелики. Не менее важная информационная составляющая — благодаря ей количество звонков на нашу горячую линию приближается к 2 млн, а больше 90 тыс. человек изъявили желание стать волонтерами акции. Теперь все смогут узнавать о ней, просто зайдя в аптеку».

Источник: ЦВ «Протек»

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