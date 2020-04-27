Китайская Sinovac ускорит разработку вакцины против COVID-19 на новом предприятии

Китайская биотехнологическая компания Sinovac получила государственный заем в размере 8,5 млн долл. на разработку вакцины против COVID-19. Сначала компания построит на эти деньги новое крупное предприятие по производству вакцин.

Компания Sinovac («Синовак») при финансовой поддержке китайского правительства построит производственное предприятие на площади более 21 тыс. м2. Новое предприятие позволит ускорить разработку вакцины против коронавируса SARS CoV-2, сообщает FiercePharma со ссылкой на агентство Reuters.

Sinovac получила кредит в размере 8,5 млн долл. под низкую процентную ставку в Банке Пекина. Компания инвестирует в разработку вакцины такой же объем собственных средств.

Планируемый объем производства вакцины против COVID-19, если она окажется эффективной, – 100 млн доз в год. Если не удастся создать эффективную вакцину против коронавируса SARS CoV-2, компания приспособит новое предприятие к производству других вакцин.

По информации Reuters, представитель Sinovac заявил, что решение правительства о выделении участка земли под строительство было принято за 2 недели. Обычно принятие таких решений занимает более двух лет.

Неделю назад Sinovac начала клиническое исследование I фазы по вакцине-кандидату.

Татьяна Кублицкая

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