Росздравнадзору поручат отслеживать дефектуру лекарств из перечня ЖНВЛП

Росздравнадзор будет отслеживать дефектуру лекарственных препаратов из перечня жизненно необходимых и важнейших. Сегодня эту ситуацию ни один федеральный орган не контролирует.

Минздрав России поручит Росздравнадзору выполнять мониторинг объема лекарственных препаратов, включенных в перечень ЖНВЛП, и их соответствия имеющейся потребности. Соответствующий законопроект 27 апреля размещен на портале regulation.gov.ru.

Для этого потребуется внести изменения в Положение о Федеральной службе по надзору в сфере здравоохранения и постановления Правительства от 8 августа 2009 г. № 654 «О совершенствовании государственного регулирования цен на лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов».

Документ разработан в соответствии с поручением председателя Правительства России Михаила Мишустина, которое было сделано им по итогам совещания 14 февраля. Встреча была посвящена совершенствованию онкологической медицинской помощи.

«Очень важно знать, какие лекарства и в каком объеме находятся на рынке, — рассказала заместитель председателя Правительства Татьяна Голикова. — Многие из проблем, которые сегодня существуют, как раз связаны с тем, что недостаточно препаратов имеется на рынке и, соответственно, в какие-то моменты образуется дефицит».

Общественное обсуждение документа будет проводиться до 11 мая.

Екатерина Погонцева

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