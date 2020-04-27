Препарат клеточной терапии показал 83% выживаемости пациентов с COVID-19

Компания Mesoblast Limited опубликовала результаты клинического исследования Ryoncil. Эффективность препарата на основе мезенхимальных стволовых клеток изучали у пациентов с умеренным или тяжелым течением острого респираторного дистресс-синдрома при COVID-19.

Австралийско-американская компания Mesoblast Limited («Мезобласт Лимитед») объявила результаты клинического исследования препарата-кандидата на основе аллогенных мезенхимальных стволовых клеток Ryoncil (remestemcel-L) у пациентов с COVID-19 и умеренным или тяжелым течением острым респираторным дистресс-синдромом, или ОРДС, сообщает BioSpace.

После двух внутривенных инфузий препарата-кандидата выживаемость таких пациентов составила 83%, сообщили в компании. Девять из 12 пациентов (75%) были успешно сняты с аппаратов ИВЛ в течение 10 дней. Показатель 83% относится к пациентам, у которых процедуру ИВЛ прекратили в первые 5 дней. Семь пациентов были выписаны из больницы. До получения инфузий remestemcel-L все пациенты получали другие экспериментальные препараты. Лечение проводилось в больничном комплексе Маунт-Синай в Нью-Йорке.

Mesoblast приводит сравнительные данные. В крупнейшей сети лечебно-диагностических центров Нью-Йорка при применении стандарта лечения лишь 9%, или 38 из 445 пациентов с COVID-19 прекратили ИВЛ в эти же сроки. Это данные за март и апрель 2020 года.

Низкие показатели выживаемости согласуются с данными исследования, ранее проведенного в Китае. Согласно этим данным, смертность пациентов с COVID-19 и умеренным или тяжелым течением ОРДС превысила 80%.

FDA одобрило заявку на регистрацию нового лекарственного средства remestemcel-L при ОРДС на фоне COVID-19 5 апреля 2020 г.

Сейчас регулятор в приоритетном порядке рассматривает регистрационную заявку на Ryoncil при стероид-рефрактерной острой реакции «трансплантат против хозяина». Препарат также проходит испытания для лечения других редких заболеваний.

Татьяна Кублицкая

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