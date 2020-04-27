Минздрав предложил установить преемственность лекобеспечения после выписки из стационара

Минздрав России разработал проект приказа, который направлен на совершенствование деятельности врачебных комиссий. Он устанавливает преемственность лекарственного обеспечения между стационарным и амбулаторным звеньями. Соответствующий проект изменений в приказ МЗ 502н опубликован для общественного обсуждения на портале regulation.gov.ru.

После выписки из стационара пациенты смогут получать те же лекарственные препараты, которые им были назначены врачебной комиссией больницы. Ранее они жаловались на то, что после выписки из больницы не имеют возможности получать лекарственные средства тех же торговых наименований, что им предоставлялись в стационаре. Как правило, в амбулаторном звене происходит замена на более дешевый препарат с тем же международным непатентованным наименованием.

Люди жалуются на снижение эффективности терапии и ухудшение самочувствия и порою отказываются от лекарств с другим торговым наименованием.

Проект приказа призван устранить это противоречие. В случае принятия врачебной комиссией медицинской организации решения о назначении препарата по торговому наименованию, который применялся в стационарных условиях, иными медицинскими организациями обеспечивается преемственность в его назначении и применении при дальнейшем лечении этого пациента, в том числе в амбулаторных условиях, говорится в документе.

«Это хорошо, что Минздрав обратил внимание на эту проблему, — отмечает на своей странице в Facebook главный юрист экспертно-консультационного центра Института госзакупок Алексей Федоров. — С другой стороны, я не уверен, что стоило решать вопрос такими прямолинейными методами. Фактически заложена некая презумпция правильности решения первой ВК. Например, если в ЦРБ по решению ВК пациенту назначен препарат, то неужели НМИЦ не может поменять терапию? А если при лечении в амбулаторных условиях ВК медорганизации, оказывающей первичную медпомощь, решит, что пациенту не показан данный препарат, можно ли его отменить?».

Эксперт полагает, что надо было либо устанавливать приоритет с учетом статуса медорганизации (например, решение ВК НМИЦ обязательно для всех), либо (что лучше) установить механизм изменения терапии, назначенной в стационарных условиях (с обязательным обоснованием смены препарата в решении другой ВК на основании медпоказаний пациента).

«Кроме того, раз уж взялись за этот вопрос, то надо было бы решить и проблему преемственности терапии с применением препаратов, назначенных ВК не по торговым наименованиям (например, в отсутствие препарата в стандарте МП, в отсутствие препарата в ЖНВЛП)», — резюмирует Федоров.

Обсуждение законопроекта продлится до 8 мая.

Екатерина Погонцева

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