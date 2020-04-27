Врачи призвали доверять данным регуляторов о качестве и безопасности противовирусных препаратов

В поисках баланса

В то время как во всем мире продолжается активный поиск специфической лекарственной противовирусной терапии и разработка вакцины, важно не забывать и о медикаментозной неспецифической противовирусной терапии, которая рекомендуется Минздравом для ОРВИ, отмечает главный инфекционист Федерального медико-биологического агентства РФ Владимир Никифоров.

«Речь идет о препаратах не узконаправленного действия против конкретного штамма вируса, а направленных на общие ответы организма, – уточнил он. – Это иммунокорректирующие препараты, которые хорошо известны врачам и пациентам. Они влияют на общий иммунный ответ, и есть все основания их рекомендовать». В качестве одного из примеров таких лекарственных препаратов профессор Никифоров приводит иммуномодулятор «Кагоцел».

Известно более 200 видов респираторных вирусов, от которых на сегодня не существует специфической профилактики и лечения, сообщает профессор кафедры инфекционных болезней Тихоокеанского государственного медицинского университета Александр Попов.

Принципы неспецифической профилактики для взрослых и детей неизменны: по возможности избегать контактов, чаще мыть руки, носить маску в общественных местах, чаще проветривать помещения, соблюдать режим дня, высыпаться и сбалансированно питаться.

Также в арсенале врачей есть профилактические препараты неспецифического противовирусного действия, к которым относятся, например, индукторы интерферона. Они же могут использоваться для лечения сезонных ОРВИ в сочетании с симптоматической терапией, подчеркивает Попов. А включение в клинические рекомендации того или иного лекарственного препарата обосновывается его доказанной эффективностью и безопасностью.

Заглянуть внутрь

В непрофильных СМИ можно столкнуться с информацией о содержании в противовирусных препаратах, в частности в «Кагоцеле», компонента, вызывающего бесплодие. По мнению профессора Попова, «приписывание этому препарату побочных эффектов – полный абсурд с научной точки зрения».

«Все лекарства в России находятся под строжайшим контролем Росздравнадзора, – указывает он. – Регулятор следит за их качеством и безопасностью, мониторит побочные эффекты и в случае необходимости может приостановить действие лицензии или инициировать процесс ее аннулирования».

Вопрос о возможном содержании в составе «Кагоцела» свободного природного госсипола – вещества, которому приписывается такой побочный эффект как угнетение мужской репродуктивной функции, недавно поднял депутат Мосгордумы Сергей Шаргунов. С соответствующим запросом он обратился в Минздрав РФ. В Министерстве сообщили, что препарат прошел все полагающиеся проверки, а госсипол не является его действующим веществом.

Затем в Российский химико-технологический университет им. Менделеева обратилась Комиссия РАН по борьбе с лженаукой с просьбой разъяснить состав препарата. В ответе университета поясняется, что «в полимерной молекуле «Кагоцела» госсипол находится в связанном с карбоксиметилцеллюлозой ковалентными связями виде, и в соответствии с этим структурный элемент госсипола не может проявлять присущую индивидуальному соединению биологическую активность».

Кроме того, «экспериментально доказано, что при длительной инкубации «Кагоцела» (24 часа) в модельных средах, имитирующих желудочные и кишечные соки, а также в специальной среде, содержащей высокоактивную микробную целлюлазу, способную разрушать целлюлозу и ее производные, не наблюдается увеличения содержания примесей сводного госсипола, что свидетельствует об отсутствии угрозы здоровью человека »,1 поясняет руководитель сектора доклинических испытаний ГК «Ниармедик» кандидат биологических наук Виктория Щербакова.

В истории медицины и фармации известно немало таких примеров химических взаимодействий, когда вещество, в данном случае госсипол, в соединениях теряет свои первоначальные опасные свойства, сохраняя или приобретая необходимые лечебные свойства. Так, всем известный нитроглицерин в чистом виде высокотоксичен, но в медицине его применяют в виде растворов или нитроглицерин-содержащих лекарств как средство от стенокардии и повышенного кровяного давления. А никотиновая кислота (витамин, обладающий массой полезных свойств) была синтезирована в середине XIX века из вредного для организма никотина.

Стоит отметить, что недавно компания «Ниармедик» – производитель лекарственного препарата «Кагоцел» – раскрыла данные о нежелательных явлениях, связанных с приемом противовирусного препарата за период его обращения на рынке. Общее количество выявленных нежелательных явлений – 181 случай, что составляет 0,0000905% от количества проданных упаковок, сообщают в компании. При этом «все они носят характер аллергических реакций, возможность которых предусмотрена в инструкции по медицинскому применению».

1. Синицын А.П., Хотченков В.П., Рудой Б.А., Казаишвили Ю.Г. Оценка возможности высвобождения свободного госсипола из препарата «Кагоцел» под воздействием имитаторов пищеварительных соков человека // Фармация, 2017, Т. 66, № 5, С. 41–47).

Источник: «Ниармедик»

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