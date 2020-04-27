53% провизоров не планируют заниматься организацией онлайн-продаж лекарств

В ходе опроса интернет-аудитории провизоров и фармацевтов, проведённом аналитической компанией RNC Pharma® и социальной сетью для врачей «Доктор на работе», 33% респондентов отметили, что считают практику он-лайн продажи ЛП не этичной. Ещё 20% участников опроса отметили, что просто не смогут конкурировать с крупными интернет-ритейлерами и в подобных условиях развитие онлайна становится нецелесообразным.

Интересно, что даже несмотря на формальный запрет 13% участников опроса отметили, что давно продают ЛП в онлайн канале, поскольку иначе они будут проигрывать конкурентную борьбу. Примечательно, что здесь наблюдались статистически значимые различия в ответах представителей сетевых и несетевых аптек, так среди представителей сетевого бизнеса 31% респондентов отметили, что они либо уже продают ЛП дистанционно, либо давно готовятся к старту данного проекта. Среди представителей неконсолидированной розницы эти варианты ответов выбирали всего 2% участников опроса.

Порядка 22% респондентов будут принимать решение о возможности развития он-лайн канала только после официального разрешения этой деятельности. Примечательно, что данный вариант ответа в основном выбирали сотрудники московских аптек, в других регионах чаще говорили о неэтичности работы в онлайн.

gmpnews