В Индии определены 55 препаратов, необходимые для борьбы с COVID-19

Правительство Индии определило 55 препаратов, которые необходимы местным больницам для лечения пациентов с COVID-19 в отделениях интенсивной терапии. Помимо этого, подготовлен и второй список, содержащий 97 основных лекарственных средств, необходимых в течение трех месяцев с апреля по июнь. В данный перечень вошли ключевые антибиотики, вазопрессоры, неотложные сердечные препараты, обезболивающие, миорелаксанты, небулайзеры и противоэпилептические лекарства, об этом сообщает The India Times.

Государственный контрольный орган Индии в сфере лекарств попросил ведомства предпринять «активные шаги», чтобы в Индии не было нехватки необходимых лекарств во время кризиса. Соответствующие структуры рассмотрели заявление и подготовили списки, которые были представлены в DCGI (Drug Controller General of India).

Государственным структурам было предложено обеспечить наличие указанных препаратов гарантированного качества и по доступным ценам. Как сообщает издание, в данный момент Индия нуждается в препаратах для сердечно сосудистой системы, седативных средствах, антибиотиках, противоэпилептических лекарствах и растворах для внутривенного вливания для отделений реанимации и интенсивной терапии (ОРИТ). Основные лекарственные средства, согласно списку, включают парацетамол, ибупрофен, диклофенак, альбендазол, азитромицин, офлоксацин, карбамазепин и гормоны.

Данные шаги были предприняты в следствие остановки производственной деятельности 50 фармпредприятиями в Бадди (штат Химачал-Прадеш), в то время как другие производства задействуют значительно меньшие мощности после того, как регион был объявлен зоной с повышенным распространением коронавирусной инфекции. «Крупные фармацевтические подразделения, в том числе Wockhardt, USV Pharma и Sun Pharmaceuticals, входят в число 50 предприятий, которые прекратили свою деятельность 12 апреля», – сказал ранее Navneet Marwaha, государственный фарминспектор. DCGI уже попросил предоставить всю информацию о наличии активных фармацевтических ингредиентов и их составов.

gmpnews