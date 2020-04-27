На востоке Китая появится «Китайская фармацевтическая долина»

Город Сучжоу в провинции Цзянсу на востоке Китая намерен к 2030 году построить «Китайскую фармацевтическую долину», об этом сообщили в ходе конференции по биомедицинским исследованиям, передает XinhuaNet.

Город планирует привлечь к 2030 году более 10 000 биофармацевтических предприятий с объемом производства более 1 трлн юаней (около 141,21 млрд долларов).

Поощряя предприятия на создание региональных штаб-квартир в Сучжоу, город предлагает максимальные субсидии в размере 60 млн юаней (примерно 8,47 млн долларов) тем компаниям, которые отвечают условиям субсидирования.

Годовой оборот биофармацевтической промышленности Сучжоу уже превысил 170 млрд юаней, город привлек более 3 000 предприятий данного направления.

Количество зарегистрированных новых препаратов, произведенных в Сучжоу, составило 3,6% от общего числа утвержденных в 2019 году лекарственных средств, созданных в Китае.

gmpnews