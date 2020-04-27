Минздрав Индии просит запретить экспорт противотуберкулезных препаратов

Министерство здравоохранения Индии отмечает необходимость приостановки экспорта противотуберкулезных лекарств, поскольку вспышка коронавируса повлияла на внутреннее производство данных препаратов и их поставки за рубеж усугубят проблему в стране, сообщает The Economic Times.

По данным министерства, нехватка рабочей силы и перебои с поставками сырья для фармацевтического сектора повлияли на выпуск лекарств ведущих индийских производителей противотуберкулезных препаратов.

«Такая ситуация ухудшит лечение больных туберкулезом в стране», – говорит министр здравоохранения Прити Судан (Preeti Sudan) в письме от 17 апреля, направленное в адрес уполномоченной группы, которая была создана для облегчения управления цепочками поставок в связи с COVID-19.

Согласно информации Прити Судан, поставки лекарств от туберкулеза будут приостановлены со стороны поставщиков из-за форс-мажорных обстоятельств, т.е. COVID-19, ограниченных объемов АФИ для производства, проблем с персоналом и транспортными средствами.

Она сказала, что ситуация требует принятия «чрезвычайных» мер, ведь необходимо гарантировать отсутствие проблем при постановке диагноза или лечении туберкулеза по всей стране в рамках Национальной программы ликвидации туберкулеза (NTEP).

В рамках NTEP контракты были заключены ведущими производителями противотуберкулезных препаратов в Индии – Macleods и Lupine.

В своем письме министр здравоохранения попросила уполномоченную группу рекомендовать Департаменту фармацевтики и Министерству торговли вмешаться и издать указы по запрещению экспорта противотуберкулезных лекарств, «при рассмотрении в обязательном порядке необходимости страны в качестве первоочередной задачи обеспечения бесперебойной поставки противотуберкулезных препаратов, чтобы у NTEP не возникало никаких проблем с получением этих лекарств».

Прити Судан также попросила группу дать указание соответствующим властям в штатах, чтобы данные фармацевтические компании не сталкивались с трудностями, связанными с рабочей силой и транспортом.

gmpnews