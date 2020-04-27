Минздрав РФ определил препараты для лечения детей с COVID-19

Минздрав России представил Методические рекомендации «Особенности клинических проявлений и лечения заболевания, вызванного новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) у детей».

Минздрав подчеркивает, что в настоящее время доказательная база по эффективности каких-либо противовирусных препаратов для этиотропного лечения инфекции COVID-19 у детей отсутствует.

Как указано в документе, дети и подростки менее подвержены заболеванию, чем взрослые и составляют от 1% до 5% в структуре пациентов с диагностированными случаями заболевания (данные на 21 апреля 2020 г.). Заболевание регистрируется в том числе и у новорожденных. За весь период в мировой статистике пандемии зарегистрированы единичные смертельные исходы заболевания у детей.

Не менее четверти детей переносят инфекцию бессимптомно. Госпитализации в стационар требует до 10% детей. Тяжелое течение отмечается в среднем в 1% случаев инфекции COVID-19 у детей, чаще всего осложненные формы болезни развиваются у детей с тяжелыми сопутствующими заболеваниями.

В документе описаны наиболее эффективные методы профилактики COVID-19, особенности клинических проявлений инфекции, ее диагностика и схемы лечения.

Так во временную схему для лечения детей с инфекцией COVID-19 вошли:

Интерферон альфа-2b (капли/ гель/ ректально: свечи);

(капли/ гель/ ректально: свечи); Умифеновир (внутрь суспензия/ таблетки/ капсулы);

(внутрь суспензия/ таблетки/ капсулы); Осельтамивир (внутрь суспензия/ капсулы);

(внутрь суспензия/ капсулы); Гидроксихлорохин (внутрь таблетки);

(внутрь таблетки); Лопинавир/ Ритонавир (внутрь 200/50 мг, раствор/ таблетки);

(внутрь 200/50 мг, раствор/ таблетки); Тоцилизумаб (парентерально раствор для внутривенного введения);

(парентерально раствор для внутривенного введения); Внутривенные иммуноглобулины – ВВИГ (парентерально раствор для внутривенного введения).

Минздрав особо подчеркивает, что необходимо воздержаться от использования небулайзеров для ингаляционной терапии без крайней необходимости, поскольку образование аэрозоля существенно увеличивает опасность такого лечения для окружающих пациента людей.

gmpnews