Takeda продает часть европейских активов на 670 млн долларов компании Orifarm

Японская компания Takeda Pharmaceutical объявила о заключении соглашения о продаже портфеля безрецептурных и рецептурных фармацевтических продуктов, имеющих маркетинговые разрешения в Европе, а также двух производственных площадок, расположенных в Дании и Польше, компании Orifarm Group (Дания). Сделка оценивается в 670 миллионов долларов.

Портфель продуктов, который будет продан Orifarm, включает в себя различные безрецептурные препараты, пищевые добавки, а также отдельные рецептурные лекарственные средства, в частности препараты применяемые при сердечно-сосудистых заболеваниях и в эндокринологии, которые продаются преимущественно в Дании, Норвегии, Бельгии, Польше, Финляндии, Швеции, Прибалтике и Австрии.

Объем продаж всего портфеля в 2018 году составил около 230 млн долларов, что обусловлено значительными продажами безрецептурных препаратов против кашля, простудных заболеваний, витаминов, а также рецептурных препаратов Warfarin и Levaxin.

Как ранее сообщалось, в долгосрочном плане Takeda намерена сосредоточиться на гастроэнтерологии, редких заболеваниях, плазменной терапии, онкологии и нейронауке в целом.

«Эти продажи позволят нам еще больше расставить приоритеты и активизировать усилия на наших основных сферах бизнеса», – сказал Джайлс Платфорд (Giles Platford), президент подразделения Takeda по Европе и Канаде. – В ходе процесса продаж этих активов мы сосредоточились на поиске подходящего партнера, который максимально увеличил бы ценность данных продуктов и обеспечивал непрерывность поставок для пациентов и клиентов, которые от них зависят. Мы уверены, что Orifarm — правильный партнер для этих регионов».

За последние двенадцать месяцев Takeda объявила уже о целой серии продаж своих активов, что внесло существенный вклад в достижение главной цели компании по выделению непрофильных активов на сумму около 10 млрд долларов и сосредоточению усилий на ключевых сферах деятельности.

В прошлом месяце было объявлено о продаже портфеля в Латинской Америке компании Hypera Pharma на 825 млн долларов. Уже завершена сделка по продаже активов, охватывающих регион Россия-СНГ, компании STADA за 660 млн долларов, а в странах, охватывающих Ближний и Средний Восток и Африку, компании Acino за более чем 200 млн долларов. В июле 2019 года Takeda завершила продажу препарата Xiidra® компании Novartis на сумму 5,3 млрд долларов.

Takeda намерена использовать доходы от продажи активов для сокращения своего долга, который образовался после покупки ирландской компании Shire за 59 млрд долларов.

По информации СМИ, Takeda возможно находится в поиске покупателя и на свой безрецептурный бизнес в Японии. Сумма сделки здесь может достичь 3,72 млрд долларов.

gmpnews