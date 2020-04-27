Началось клиническое испытание дапаглифлозина среди пациентов с COVID-19

Компания AstraZeneca и Институт сердца Центральной Америки в Сент-Люке (Mid America Heart Institute) начали рандомизированное глобальное исследование III фазы для оценки потенциала препарата Farxiga (dapagliflozin, дапаглифлозина) в качестве дополнительной терапии у пациентов, госпитализированных с COVID-19, у которых есть риск развития серьезных осложнений, таких как недостаточность органов.

Цель исследования, которое носит название DARE-19, состоит в том, чтобы оценить, может ли Farxiga (ингибитор натрий-глюкозного котранспортера 2-го типа – SGLT2), снизить риск прогрессирования заболевания, клинических осложнений и смерти от COVID-19 у пациентов, которые также имеют сердечно-сосудистые, метаболические или почечные факторы риска.

Сопутствующие заболевания сердца, почек и обмена веществ были причиной тяжелого течения болезни, а также смертности у пациентов с COVID-19. План исследования подтверждается обширными данными о защитном эффекте Farxiga у пациентов с сердечной недостаточностью со сниженной фракцией выброса, хроническим заболеванием почек или диабетом 2 типа.

Михаил Николаевич Косибород, доктор медицинских наук, кардиолог в Институте сердечно-сосудистых заболеваний в Сент-Луке, вице-президент по исследованиям в системе здравоохранения Святого Луки и главный исследователь DARE-19, сказал:

«Дапаглифлозин продемонстрировал кардио- и почечную защитную пользу и улучшил результаты у пациентов с риском развития диабета 2 типа, сердечной недостаточности со сниженной фракцией выброса и хронической болезнью почек. Пациенты с COVID-19 и сопутствующим кардиометаболическим заболеванием, по-видимому, подвержены наибольшему риску патологических осложнений. Посредством DARE-19 мы надеемся уменьшить тяжесть заболевания и предотвратить сердечно-сосудистую, дыхательную и почечную декомпенсацию, которая часто встречается у пациентов с COVID-19».

Исследование DARE-19 открыто для регистрации в США и европейских странах с высоким показателем инфицированных новым коронавирусом и направлено на привлечение около 900 пациентов.

gmpnews