Торговые сети закупают произведенные по поручению Минпромторга маски

Закупка средств индивидуальной защиты для поставок в торговые точки в апреле увеличилась в 1,5-2 раза по сравнению с мартом 2020 года. К формиранию запасов масок, а также их реализации подключились крупные торговые сети.

Для продажи в магазинах крупных торговых сетей «Глобус», «Дикси», «X5», «Окей», «Ашан», «Магнит», «Акорт» создан запас из более чем 28 миллионов медицинских, а также защитных масок, произведенных по ТУ, разработанным по поручению Минпромторга и Росстандарта.

«За апрель в России было произведено около 138,5 млн масок разных видов, поставку еще свыше 105 млн масок из КНР организовал Минпромторг России. В сутки в стране производится примерно 8 млн различных масок», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Медицинские маски производятся на автоматических линиях, а также учреждениями легпрома и ФСИН, гигиенические маски выпускают предприятия легкой промышленности, производители социально значимых товаров, а также предприятия микро- и малого бизнеса.

Как уже писал «ФВ», ранее Минпромторг обратился к профильным ассоциациям с просьбой оказать содействие в реализации через российские аптечные сети медицинских масок ООО «Дельрус». Но аптеки заявили, что не готовы покупать большими партиями этот товар, а у дистрибьюторов масок «Дельруса» пока нет.

Оксана Баранова

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