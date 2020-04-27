В I квартале 2020 года объем продаж рецептурных препаратов Bayer составил 4,5 млрд евро

В I квартале 2020 года объем продаж рецептурных лекарственных препаратов немецкой химико-фармацевтической компании Bayer AG вырос на 4,4% и составил 4,5 млрд евро, сообщает NASDAQ.

Общий квартальный объем продаж компании увеличился на 4,8% и составил 12,8 млрд евро против 12,2 млрд евро на фоне роста показателя по безрецептурному бизнесу. Продажи подразделения выросли на 6%.

Как отметили в Bayer («Байер»), объем продаж за отчетный период увеличился во всех подразделениях.

Квартальная прибыль выросла на 20% — до 1,5 млрд евро против 1,2 млрд евро в I квартале 2018 года. Прибыль на акцию составила 1,5 долл., что на 19,7% выше показателя за отчетный период прошлого года (1,3 евро).

По словам представителя Bayer, пандемия COVID-19 привела к росту спроса и, следовательно, объема продаж одних подразделений, в основном за счет создания товарных запасов, и снижению показателей по другим бизнесам.

Он также отметил, что в настоящее время полностью оценить влияние пандемии на показатели 2020 года не представляется возможным. Прогноз будет составлен к концу года.

Илья Дугин

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