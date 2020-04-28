ФАС возбудила дело против «Квадрат-С» из-за рекламы БАД

Из приказа следует, что дело возбуждено по признакам нарушения п.1 ст.14.2 Федерального закона № 135-ФЭ «О защите конкуренции» от 26.07.2006. Этот пункт запрещает компаниям вести недобросовестную конкуренцию путем введения в заблуждение относительно качества и потребительских свойств товара, его назначения, способов и условий его изготовления или применения, результатов, ожидаемых от использования товара, а также пригодности препарата для определенных целей.

В прошлом году ФАС обнаружила признаки нарушения производителем «Квадрат-С» закона «О защите конкуренции» и вынесла предупреждение, согласно которому компания должна была удалить с сайта, посвященного «Лизоприм Лор», следующую информацию: «–трудно говорить? больно глотать? Лизоприм Лор содержит лизоцим, витамин В6, инулин, которые помогают справиться с причиной боли в горле и укрепляют иммунитет; – ваше горло под защитой 24 часа; – устраняет боль в горле; – борется с возбудителями инфекций; – создает здоровую микрофлору; – Лизоприм Лор – ваш домашний доктор». Однако сейчас эту информацию так же можно найти на сайте lizoprim.ru.



Кроме того, в феврале прошлого года ФАС выдала еще одно предупреждение «Квадрат-С» по поводу производства биодобавки «Ферментозим форте». Эксперты отметили сходство формы, цветового решения, шрифтов, а также расположения графических и текстовых элементов в оформлении упаковок этой БАД и лекарственного препарата «Мезим форте». Согласно документу, размещенному в базе решений и правовых актов ФАС, 5 марта 2020 года было принято решение о возобновлении рассмотрения дела, касающегося «Ферментозим форте».

Маргарита Грошева

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