Лидеры стран Европы и ВОЗ объединят усилия для разработки вакцины против COVID-19

Бывший топ-менеджер GlaxoSmithKline возглавит работу по разработке вакцины.
Лидеры Германии, Франции и ряда других европейских стран совместно с ВОЗ создадут рабочую группу по разработке вакцины против SARS-CoV-2, сообщает FierceBiotech.
Для этой цели планируется привлечь финансовые средства в объеме 8 млрд долл.
Инициаторами проекта стали Президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер ФРГ Ангела Меркель и ВОЗ.
Конференция по проекту намечена на 4 мая 2020 года.
Возглавит группу бывший исполнительный директор британской фармацевтической компании GlaxoSmithKline («ГлаксоСмитКляйн») сэр Эндрю Уитти, говорится в заявлении ВОЗ.
Страны – участницы проекта предоставят финансирование. При этом Эммануэль Макрон и Ангела Меркель подчеркнули, что разработанная в рамках сотрудничества вакцина должна быть доступна в глобальном масштабе, а не только в той стране, где она создана.
Как отметил на пресс-конференции генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус, человечеству нужна вакцина в как можно более короткие сроки.
Некоторые страны, в частности Великобритания и США, считают, что страна – разработчик вакцины должна иметь приоритет по ее применению.
Илья Дугин
pharmvestnik