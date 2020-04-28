Лидеры стран Европы и ВОЗ объединят усилия для разработки вакцины против COVID-19

Бывший топ-менеджер GlaxoSmithKline возглавит работу по разработке вакцины.

Лидеры Германии, Франции и ряда других европейских стран совместно с ВОЗ создадут рабочую группу по разработке вакцины против SARS-CoV-2, сообщает FierceBiotech.

Для этой цели планируется привлечь финансовые средства в объеме 8 млрд долл.

Инициаторами проекта стали Президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер ФРГ Ангела Меркель и ВОЗ.

Конференция по проекту намечена на 4 мая 2020 года.

Возглавит группу бывший исполнительный директор британской фармацевтической компании GlaxoSmithKline («ГлаксоСмитКляйн») сэр Эндрю Уитти, говорится в заявлении ВОЗ.

Страны – участницы проекта предоставят финансирование. При этом Эммануэль Макрон и Ангела Меркель подчеркнули, что разработанная в рамках сотрудничества вакцина должна быть доступна в глобальном масштабе, а не только в той стране, где она создана.

Как отметил на пресс-конференции генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус, человечеству нужна вакцина в как можно более короткие сроки.

Некоторые страны, в частности Великобритания и США, считают, что страна – разработчик вакцины должна иметь приоритет по ее применению.

Илья Дугин

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