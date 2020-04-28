Квартальный объем продаж Novartis вырос на фоне потенциального дефицита лекарств из-за COVID-19

Объем продаж увеличился на 13% – до 12,3 млрд долл. против прогнозируемых 12 млрд долл., сообщает Reuters.

Чистая прибыль Novartis («Новартис») выросла на 16% и составила 2,2 млрд долл. Как отметили в компании, ее бизнес не сильно пострадал из-за пандемии.

Продажи инновационных лекарственных препаратов выросли на 13% и составили 9,8 млрд долл. на фоне показателей по препаратам «Козэнтикс» и Entresto.

Объем продаж подразделения Sandoz («Сандоз») увеличился на 11% – до 2,5 млрд долл. благодаря широкому применению биосимиляров в Европе.

Novartis проводит клиническое исследование (КИ) противомалярийного препарата гидроксихлорохин для лечения COVID-19 с участием 440 пациентов.

Спрос на препарат резко вырос в США и Европе после того, как Президент США Дональд Трамп анонсировал его в качестве одного из самых эффективных потенциальных средств против коронавирусной инфекции. При этом никаких научных обоснований его эффективности не существует.

Исполнительный директор Novartis Васант Нарасиман назвал гидроксихлорохин главной надеждой компании. По его словам, он надеется на благополучный исход клинических исследований, которые проводятся во многих странах мира.

Илья Дугин

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