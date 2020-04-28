Позиция редакции «МВ» и «ФВ» по поводу закрытия публикации Vademecum

Издание Vademecum сообщило об уведомлении Роскомнадзора и требовании Генпрокуратуры об ограничении доступа к новостному материалу, рассказывающему о порядке расчетов за оказание медпомощи госпитализированным в Москве пациентам с коронавирусной инфекцией. Редакция издания не согласилась с таким решением органов власти и намерена его обжаловать. Редакция «ФВ» и «МВ» высказывает свою позицию по этому вопросу и прикладывает к публикации копию документа «Об оплате медицинской помощи» в Москве.

22 апреля на сайте vademec.ru вышел материал со ссылкой на письмо Московского городского фонда ОМС № 08-09-04/8401. В нем сообщалось, что фонд уведомил руководителей медицинских учреждений и страховых медицинских организаций (СМО) о том, что медпомощь, оказанная пациентам, поступившим в клиники не по скорой, оплачена не будет.

28 апреля Генеральная прокуратура признала фейком «статью о платном лечении в Москве пациентов с коронавирусом, госпитализированных не по скорой помощи». В издание пришло уведомление Роскомнадзора и требование Генпрокуратуры РФ об ограничении доступа к новостному материалу Vademecum. Журналисты не согласились с этим требованием. Редакция Vademecum готовит материалы для обжалования требований Генпрокуратуры РФ и уведомления Роскомнадзора.

Объединенная редакция «Фармацевтического вестника и «Медицинского вестника» выражает коллегам поддержку. Мы подтверждаем достоверность этого письма. Его копия есть в нашем распоряжении, и мы прикладываем ее к этому сообщению. Его подлинность нам подтвердили в ряде медучреждений.

Кроме того, позже сам МГФОМС сообщил на своем сайте, что пациенты с подозрением на новую коронавирусную инфекцию в Москве могут быть госпитализированы только в 57 стационаров, и только бригадой скорой помощи. Такой порядок установили столичные власти.

В публикации Vademecum не содержится указания на то, что самостоятельно прибывших в медучреждение пациентов не только не примут, но и предложат лечиться платно. Однако Департамент здравоохранения Москвы счел необходимым выпустить опровержение с заявлением «Медицинская помощь жителям предоставляется бесплатно по полису ОМС». При этом установленный в письме МГФОМС порядок оплаты медучреждениям счетов за лечение пациентов с COVID-19 ведомством не опровергнут.

В сообщении ДЗМ, на которое ссылается Генпрокуратура, уточняется, что москвичам с симптомами ОРВИ и с подозрениями на коронавирус нет необходимости самостоятельно отправляться в стационар. «Следует незамедлительно вызвать врача, а для диагностики можно обратиться в специализированные амбулаторные центры, организованные на базе 47 городских поликлиник. Если в ходе обследования выяснится, что пациенту необходима госпитализация, она незамедлительно будет организована через скорую помощь», – подчеркнули в ДЗМ.

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