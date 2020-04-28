В Топ-100 лучших работодателей России по версии HeadHunter вошли шесть фармкомпаний

По итогам 2019 года победителями «Рейтинга работодателей России» от hh.ru стали компании, работающие в сфере энергетики, добычи и переработки сырья: «Газпромнефть» (первое место), «Росатом» (2) и СИБУР (3).

В Топ-100 лучших работодателей России по версии HeadHunter вошли шесть фармкомпаний: Pfizer, «Ригла», «Герофарм», «Сотекс», MSD Pharmaceutical, Reckitt Benckiser Healthcare.

Рейтинг строится на основе оценки вовлеченности сотрудников, оценки эффективности HR-подразделения и опроса соискателей, ищущих работу. Участие в нем добровольное и бесплатное. Единственное ограничение – численность персонала должна быть более 100 человек.

Как поясняет основатель HeadHunter Юрий Вировец, компании оценивались с трех сторон. Внешняя оценка проводилась на основе мнений соискателей. Они выбирали лучшие для работы компании по методологии, одобренной ВЦИОМ.

Оценка эффективности HR-департамента и уровня HR-процессов проводилась на основе анкетирования HR-сотрудников.

Внутренняя оценка проводилась на основе опроса сотрудников компаний с целью определения уровня вовлеченности персонала. Вовлеченность оценивалась по трем параметрам – удовлетворенности, лояльности и поддержке инициативы.

Наталья Маскина

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