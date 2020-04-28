Новосибирский фармпроизводитель начал выпускать парацетамол в шипучей форме

«ПФК Обновление» запустила производство новой лекарственной формы парацетамола. Как подчеркивают в компании, ее аналогов сейчас нет в России.

«Компания с нуля разработала специальные технологии для прессования шипучего парацетамола, – рассказал генеральный директор «ПФК Обновление» Владлен Калустов. – Только наше производство освоило эту технологию в России».

Запуск производства парацетамола шипучей лекарственной формы потребовал более 3 лет работы над технологией. В разработку (комплекс производственных, технических, технологических решений) было вложено более 200 млн руб.

«Новую технологию мы доработали буквально в прошлом месяце, – добавил Владлен Калустов. – Это позволило увеличить производительность, но при этом мы не прекращали и не планируем прекращать выпуск ни одного препарата, включая парацетамол, который сейчас на слуху».

Ежемесячная потребность парацетамола в РФ составляет около 5 млн упаковок, а пиковая потребность в марте достигла трехкратных значений на фоне пандемии коронавирусной инфекции. За 3,5 месяца 2020 г. компания реализовала более 5,5 млн упаковок парацетамола (это каждая третья упаковка в стране) – на 40% больше, чем год назад, сообщил он.

Выпуск лекарственной продукции достиг прироста 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В промышленный выпуск введено более 30 новых препаратов, подчеркнул глава компании.

Для фармацевтических компаний препараты ЖНВЛП по большей части нерентабельны, и несколько крупных производителей ранее сообщали, что могут отказаться от производства некоторых из них. В «ПФК Обновление» уточнили, что такие препараты действительно не приносят значительный доход, но на данный момент отказываться от них не планируют. В список этих лекарств входит и большое количество кардиопрепаратов, без которых сложно представить жизнь не только в период пандемии.

Источник: «ПФК Обновление»

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